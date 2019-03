Székelyföldi és dél-romániai diákok ismerkedtek egymás kultúrájával Székelyudvarhelyen

A dél-romániai Craiova egyik elitiskolájának számító Carol I. főgimnázium 16 diákja látogatott el a Székelyföld egyik legrangosabb tanintézetének tekintett székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium diákjaihoz, hogy ismerkedjenek egymás kultúrájával, bontsák le előítéleteiket, a székely gyerekek pedig fejlesszék román nyelvi készségeiket – írja keddi számában a Székelyhon napilap.

Az ismerkedési programot Hargita megye és Dolj megye tanfelügyelősége szervezte. Az olténiai gyermekeket a székelyudvarhelyiek családjainál szállásolták el. A gyerekek együtt vettek részt kirándulásokon és közös programokon. Az együtt töltött napok tapasztalatairól mind a vendéglátók, mind a vendégek fellelkesülve nyilatkoztak.

“Noha ez a projekt egymás kultúrájának megismeréséről és egymás elfogadásáról szólt, itt azért ennél jóval több történt, barátságok szövődtek” – idézte a Székelyhon Petruta Ungureanu craiovai tanárnőt. A román szakos tanárnő hangsúlyozta: ha korábban voltak is előítéletek, biztos benne, hogy a találkozásnak köszönhetően a fiatalok is megértették, hogy a két nemzet közti különbségek ellenére mindenkinek ugyanaz a célja: tisztességes embernek lenni. Megjegyezte, egyértelműen sokat tanultak a helyiektől és szívesen várják a székelyudvarhelyi diákokat is Craiovára, ahol hasonló élményt ígérnek. “Már tervezik is a fiatalok, hogy mit mutatnak meg nálunk” – tette hozzá Petruta Ungureanu.

“Nagy élmény volt látni, hogy a tanórákon kívül is románul beszélnek a diákjaink, ráadásul a szervezett programokon kívül is együtt mentek ki a városba szórakozni” – fogalmazott Bekő Melinda, a székelyudvarhelyi gimnázium aligazgatója. Mint mondta, nem mindegy, hogy a diákok csak a leckét tudják, vagy a hétköznapi nyelvet is használják.

A 2011-es népszámlálás adatai szerint a 34 ezer lakosú Székelyudvarhelyen a lakosság 95,8 százaléka magyar, 2,6 százaléka pedig román nemzetiségű.