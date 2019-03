Tiszteletbeli konzulátus nyílt Nyitrán

2019. március 5-én került sor Magyarország nyitrai tiszteletbeli konzulátusának megnyitójára. A város központjában a Kalmár utcában (Kupecká) levő konzulátust Vargha Tamás, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának államtitkára, Pavol Sýkorčin, a Szlovák Köztársaság Kül- és Európai Ügyekért Felelős Minisztériuma Szolgálati Hivatalának vezetője és Gál József, Magyarország nyitrai tiszteletbeli konzulja közösen adta át rendeltetésének.

A szalagátvágást követően került sor az épületen elhelyezett címerpajzs leleplezésére. Az ünnepi megnyitó a nyitrai Andrej Bagar Színházban folytatódott a magyar és szlovák himnusz elhangzása után.

Vargha Tamás államtitkár örömét fejezte ki a tiszteletbeli konzulátus megnyitása kapcsán. Elmondta, Magyarország és Szlovákia szomszédos és szövetséges országok erős diplomáciai kapcsolatokkal.

Nyitra megye a Szlovákiával való együttműködésen belül is kiemelten fontos, hiszen területileg határos Magyarországgal. A megyével a felvidéki gazdaságfejlesztési programon kívül a közlekedési kapcsolatok is erősödnek a jövő évben átadásra kerülő komáromi közúti híd és a rajkai gyorsforgalmi útösszeköttetés révén, ezért is fontos, hogy a megfelelő helyen egy szakember segítse a kapcsolatok kialakulását.

„A város és a megye egyre intenzívebben kapcsolódik be a nemzetközi, kereskedelmi, tudományos és kulturális együttműködésbe és az elhelyezkedése predesztinálja a régiót, hogy a magyarországi partnerekkel együttműködjön. Ennek az együttműködésnek a garanciája Gál József tiszteletbeli konzul, aki a múltban vállalkozóként szerzett tapasztalatot” – szögezte le köszöntőjében Pavol Sýkorčin hivatalvezető. Egyúttal örömét fejezte ki, hogy Nyitrán is megnyílt Magyarország konzulátusa és bízik benne, hogy Szlovákia és Magyarország lakosai ezzel is közelebb kerülhetnek egymáshoz.

„Természetesen eddigi tapasztalataimat, kapcsolati tőkémet felhasználva törekedni fogok Szlovákia és Magyarország, különösen Nyitra megye és a vele határos magyarországi megyék közötti gazdasági kapcsolatok továbbfejlesztésére, gyarapítására, hogy az együttműködés országaink között még erőteljesebb legyen. Úgy gondolom, hogy ezen a területen még sok a tartalék és bízom benne, hogy ezt a tisztséget is felhasználva hozzájárulhatok ezen tartalékok sikeres kiaknázásához” – fejtette ki beszédében Gál József tiszteletbeli konzul.