Tovább gyűjtik az aláírásokat Székelyföld támogatásáért

Házról-házra járnak az aktivisták Székelyföldön, és gyűjtik az aláírásokat a Székely Nemzeti Tanács európai kezdeményezéséhez. Egymillió aláírást kellene gyűjteni, a határidő közeleg, és még messze a cél. Akár az interneten is lehet támogatni a kezdeményezést. A fő cél, hogy az uniós támogatások elosztásánál a régiók nemzeti jellegzetességeit is figyelembe vegyék, ez segítené a külhoni magyar közösségeket is – hangzott el az M1 Híradójában.

Házról-házra jár a Székely Nemzeti Tanács székelyudvarhelyi elnöke, hogy aláírásokat gyűjtsön. A szervezet kilenc hónappal ezelőtt indította kezdeményezését. Célja, hogy Európa őshonos nemzeti kisebbségei önálló pénzügyi kerethez jussanak, amelynek segítségével megőrizhetik identitásukat a szülőföldjükön. Bíró Edith csaknem ezer aláírást gyűjtött.

„El kell magyarázni, hogy ez a Székelyföldért van. Miután elvették, és el akarják venni tőlünk a nyelvünket, zászlóinkat, feliratainkat, és a román állam azon van, hogy minket beolvasszon a többségbe, a nemzetállamba, mi igenis, ki kell álljunk érdekeinkért” – mondta Bíró Edith, a Székely Nemzeti Tanács székelyudvarhelyi elnöke.

Székelyföldért megmozgatjuk Európát – ez a mottója a kezdeményezésnek. Bálint Mózes székelyudvarhelyi író, könyvszerkesztő szerint is itt az ideje, hogy komolyan vegyék az őshonos kisebbségeket.

„Végre már ideje volna száz év után, hogy a jogainkat úgy elismerjék, hogy ne más határozza meg, hogy milyen zászlót tegyek ki, és egyáltalán” – jelentette ki Bálint Mózes, székelyudvarhelyi író.

A kezdeményezést nemcsak papíron, hanem az interneten is alá lehet írni. A szervezők ezért mindenkit arra buzdítanak, hogy ezt tegye is meg. Májusig legalább hét tagállamból kell összesen egymillió aláírásnak összegyűlnie.

„Én bízom benne még mindig, hogy ez lehetséges, hiszen úgy néz ki, hogy most az utolsó percben nagyon sokan megmozdultak, nagyon sok támogató van, egy kicsit fel is gyorsult a korábbiakhoz képest az aláírásgyűjtés” – hangsúlyozta Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke.

A Kárpát-medence szinte minden részéről családok tucatjai érkeztek ismét a Parlamentbe, hogy együtt töltsenek el egy napot az Országházban. Az idei találkozón a család, a hagyományos házasság és a valós emberi keresztény értékeket védelmén túl a Székely Nemzeti Tanácsnak a nemzeti régiók védelméről szóló kezdeményezésről is szó esett.

Az eseményt szervező Kárpát-medencei családszervezetek szövetségének elnöke azt mondta: arra buzdították a tagszervezeteiket, hogy minél többen írják alá a a kezdeményezést és álljanak ki mellette. Márton Zsuzsanna hangsúlyozta: fontos, hogy az európai unióban is támogassák a kisebbségek érdekeit.

„Nagyon fontos számunkra az, hogy valaki képviseli az érdekeinket. Mi a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségében is arra buzdítottuk a tagszervezeteinket, a családokat, hogy aláírják ezt a kezdeményezést. Mellette állunk, igenis nagyon fontos számunkra az, hogy anyanyelven nemcsak a régiónk maradjon meg, hanem az, hogy anyanyelven beszélhessünk, a gyerekeink tanuljanak és megőrizzük kultúránkat” – mondta Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke.

Az aláírási ív a nemzetiregiok.eu címen érhető el, ahol a „támogatom” fülre kell kattintani. Az internetes felületen ki lehet választani az állampolgárságnak megfelelő adatlapot. A határidő május 7-e.