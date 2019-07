Tusványos 30: egy a tábor, egy a nemzet!

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) immáron 30. éve nyitja meg kapuit Tusnádfürdőn. A július 23-a és 28-a között tartandó szabadegyetem hivatalos megnyitóján többek között Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke köszöntötte a jelenlévőket július 24-én.

A rendezvénysorozat – amely ötvözi a diáktábort és a szabadegyetemet – egy különálló, egyedi műfajt teremtett, melyen nem csak bulizhatnak a fiatalok, hanem kulturális programokon és nemzetpolitikai fórumokon vehetnek részt. Az idei mottó: Egy a tábor!, mely kijelentés az egyedi műfajteremtésre és nemzeti összetartozásra utal. Tusványos az utóbbi években egyre inkább a magyar-magyar párbeszéd helyszíne lett, ahová idén is sok vendég érkezik az egész Kárpát-medencéből, a magyar kormányzat részéről, valamint a szomszédos országokból. Az idei, jubileumi Tusványoson 28 sátorban és négy külső helyszínen lesznek előadások. Összesen több mint 400 programmal készülnek a szervezők, a zökkenőmentes lebonyolításban és szervezésben pedig 270 ember vesz részt. Továbbá nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre: tartós poharakkal és promóciós anyagokkal készültek.

A rendezvénysorozat fősátrában, a Lőrincz Csaba Sátorban elsőként Albert Tibor, Tusnádfürdő polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, majd Potápi Árpád János, nemzetpolitikai államtitkár számolt be a tusványosi szabadegyetem megalakulásáról, céljairól és az elért eredményeiről:

– Az idei, 30. évforduló lehetőséget ad a visszatekintésre, lehetőséget teremt a nemzetpolitikai gondolatok további fejlődésére (…) – mondta. Kiemelte, hogy a magyar kormány nemzetben gondolkozik.

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke az előtte szólókhoz hozzátette, hogy a szabadegyetemen már több olyan gondolat született, mely nemzetpolitikai előrelépést és fejlődést jelentett, továbbá több olyan, mely megjósolta a magyar nemzeti kisebbségek jövőjét.

Ezt követően Németh Zsolt, a tusnádi szabadegyetem egyik ötletadója és kezdeményezője szólalt fel, aki megemlékezett a már elhunyt nemzetpolitikai úttörőkről.

A többnapos rendezvénysorozat a fórumok és a kulturális programok mellett lehetőséget ad a fiatal korosztály kikapcsolódására is. Megannyi koncert várja a jelenlévőket. A rendezvény nulladik napján a nagyszínpadon fellépett a Quimby. A továbbiakban hallható lesz Ákos, Feró és a Beatrice, a Magna Cum Laude, Szabó Balázs bandája, a Kiscsillag, az Anna and the Barbies. A részletes program megtalálható a szabadegyetem hivatalos honlapján: www.tusvanyos.ro.

Tóth Tünde

Kárpátalja.ma