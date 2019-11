Újra benyújtják az állampolgársági törvény módosító javaslatát Szlovákiában

Ondrej Dostál, a Polgári Konzervatív Párt (OKS) elnöke ma közzétett bejegyzésében bejelentette, újra előterjesztik – ellenzéki képviselőkkel közösen – az állampolgársági törvény módosítására irányuló törvényjavaslatot.

A szlovák állampolgárság elvesztését kimondó jogi normát Robert Fico első kormánya fogadta el 2010-ben. Az akkori kabinet a magyarországi törvényre reagált így, amely a határon túli magyarok kettős állampolgárságának ügyintézését volt hivatott megkönnyíteni.

Az ellenzéki képviselők most azzal érvelnek, hogy a törvény alkotmányellenes, hiszen a szlovák alkotmány erre vonatkozó passzusa egyértelműen fogalmaz: akarata ellenére senki sem fosztható meg állampolgárságától.

A demokratikus ellenzék ezért újból benyújtja az állampolgársági törvény módosítására irányuló javaslatukat, hiszen, ahogy Dostál is fogalmaz: „nem lehet elvenni polgáraink állampolgárságát csak azért, mert úgy döntöttek, hogy a szlovák állampolgárságon kívül egy másik állam állampolgárságát is elfogadják”.

Az előterjesztett törvénymódosítást a következő ellenzéki képviselők írták alá: Peter Osuský, Ondrej Dostál, Zuzana Zimenová, Marián Viskupič, Milan Laurenčík, Martin Klus (SaS), Viera Dubačová (Spolu-OD), Martin Poliačik (PS), Simon Zsolt (Magyar Fórum), Anna Verešová (KDH) és Jakub Nedoba (DS).

Ondrej Dostál rámutatott: az ellenzék azt szeretné elérni, hogy a jelenlegi jogi norma 2010-es elfogadása előtti állapot legyen érvényben. Az ellenzékiek azt javasolják, hogy a szlovák állampolgárságot csak az egyén saját kérésére vehessék el. A képviselők emellett azt is indítványozzák, hogy azok, akik eddig elveszítették a szlovák állampolgárságukat, anélkül kapják azt vissza, hogy teljesíteniük kelljen a jelenleg érvényes feltételeket.

A belügyminisztérium statisztikáira hivatkozva Dostál felsorolja, hogy a törvény életbe lépését követően (2010. július 17.) 2019 szeptemberéig 3066 személy veszítette el a szlovák állampolgárságát, legtöbben (706) a német állampolgárság miatt. 701 személy a cseh, 473 az osztrák, 354 a brit, 148 az amerikai, 119 személy pedig a magyar állampolgárság miatt. Svájci állampolgárság miatt 89, ausztrál miatt 71, norvég állampolgárság miatt 68, ír miatt 54, holland miatt pedig 53 személy veszítette el a szlovák állampolgárságát. A sorban következnek a kanadai, belga, olasz, svéd, finn, francia, luxemburgi, dán, orosz, kínai, új-zélandi, lengyel, izlandi, ukrán, spanyol, izraeli, szerb, szlovén, horvát, szingapúri állampolgárságú személyek.

Dostál szerint tekintettel a britek Európai Unióból való távozására, sok szlovák állampolgár számára még sürgetőbbé válik annak szükségessége, hogy a szlovák állampolgárság elvesztése nélkül megszerezzék a külföldi állampolgárságot. Ez megközelítőleg százezer Nagy-Britanniában élő szlovák állampolgárt érint.

Az állampolgársági törvény módosítási tervezetét a parlamenti ciklus utolsó plenáris ülésén tárgyalják. „Ez egy olyan javaslat, amelyet kollégáimmal, Peter Osuskýval és Martin Poliačekkel közösen terjesztettük elő a parlamenti ciklus elején, ez volt a legelső parlamenti javaslat, amelyet a plenáris ülés előtt megvitatásra került a 2016-os választások után. Ezzel zárjuk a parlamenti ciklus utolsó ülését is. Amennyiben a plénum most is elutasítja, ennek kellene lennie az egyik első dolognak, amelyet az újonnan megalakuló kormánynak el kell törölnie a 2020. évi parlamenti választások után” – tette hozzá az alkotmányügyi bizottság tagja, Ondrej Dostál.

Az OKS elnöke késő délután a közösségi hálón megjelent bejegyzésében hozzáteszi, a 2016 és 2020 közötti parlamenti ciklus során már negyedszer nyújtják be ezt a javaslatot. A törvénymódosítás elfogadása, amely nem engedné a jövőben, hogy akaratuk ellenére fosszanak meg embereket az állampolgárságuktól, a politikus szerint egyértelmű jelzése lehet annak, hogy ez valóban Robert Fico utolsó kormánya volt.