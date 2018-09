Ünnepi kongresszust tartott a felvidéki magyarok pártja – Húszéves az MKP

Dunaszerdahelyen a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban tartotta ünnepi kongresszusát a Magyar Közösség Pártja, a felvidéki magyar párt megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából szeptember 29-én, szombaton. A jubileumi kongresszuson eldőlt, hogy az MKP Menyhárt Józsefet, a magyar párt elnökét jelöli a jövő márciusban esedékes szlovákiai államfőválasztáson elnökjelöltnek.

Az ünnepi közgyűlést Magyarországról megtisztelte jelenlétével Seszták Miklós kormánybiztos, Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos, Czimbalmosné Molnár Éva, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Felvidéki Főosztályának vezetője, valamint Pető Tibor, Magyarország pozsonyi nagykövete. A határon túli magyar pártokat Kelemen Hunor (Románia Magyar Demokrata Szövetség), Szilágyi Zsolt (Erdélyi Magyar Néppárt) és Antonics János képviselték, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget (KMKSZ) pedig Brenzovics László.

A meghívott vendégek között jelen volt még Tőkés László erdélyi EP-képviselő, Vincze Lóránt, a FUEN elnöke, Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, Fazekas László református püspök, Agárdy Attila, az Európai Néppárt szlovákiai sajtótanácsadója, Juhász György, a Selye János Egyetem rektora, s számos kulturális és társadalmi szervezet képviselője – számolt be róla a felvidék.ma.

A kongresszuson az MKP két korábbi elnöke, Csáky Pál és Berényi József a 2010-ben nevet és logót váltó párt eddigi húsz évét értékelte, hangsúlyozva, hogy ma is az MKP a leghitelesebb párt Szlovákiában – stabil annak ellenére is, hogy már nyolc éve nem tagja az ország törvényhozásának.

Menyhárt József, az MKP jelenlegi elnöke Szlovákia elnökjelöltjévé választása kapcsán rámutatott: jelölése és az, hogy az MKP államfőjelöltet indít, azt is jelzi, hogy úgy érzik, a felvidéki magyarok nagyobb hányada ugyan nem akarja a jelenlegi kormányt, de nem kér az Andrej Kiska által képviselt politikából sem. Hozzátette: az MKP döntéseiben eddig mindig a jó oldalon maradt, s a jövőben is ezt akarják képviselni. Menyhárt elmondta, azzal lenne elégedett, ha a 2019 márciusában esedékes elnökválasztáson sikerülne megközelítenie a Bárdos Gyula által 2014-ben szerzett voksok számát. Bejelentette továbbá azt is, hogy az MKP a november 10-i helyhatósági választáson 309 polgármesterjelöltet és 2208 önkormányzati képviselőjelöltet indít – jelentette az MTI.

A jövő évi szlovák államfőválasztáson a Most–Híd is indít jelöltet, Bugár Bélát, a vegyes párt elnökét, amit még nyáron jelentettek be.

Köszöntötték az ünnepi közgyűlés résztvevőit a magyarországi pártok, a szlovák pártok, az Európai Néppárt, s a határon túli magyarok képviselői is.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy az MKP az egyetlen és legfontosabb szervezete a felvidéki magyarságnak, amely ugyan alapításának huszadik évfordulóját ünnepli, de tovább viszi azt a szellemiséget, amelyet a felvidéki magyar érdekvédelmi szervezetek a két világháború között és a rendszerváltozás után képviseltek. A KMKSZ elnöke rendkívül fontosnak nevezte azt, hogy a továbbiakban is minden nehéz körülmények ellenére ezt megtegye a felvidéki magyar párt. „Bár az ember nem választhatja meg, hogy mikor és hová születik, azonban itt, ahová születtünk, az újabb nemzedékeknek is fel kell vállalniuk a magyarság képviseletét” – fogalmazta meg Brenzovics László.

Badó Zsolt