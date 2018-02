A Dal 2018: Ma lesz a második elődöntő

A Dal 2018 első elődöntőjéből négy dal már bekerült a fináléba. Ma este újabb kilenc produkció lép színpadra: az AWS (Viszlát nyár), a Ceasefire X (Satellites), Horváth Cintia & Balogh Tomi (Journey – Break Your Chains), Horváth Tamás (Meggyfa), Király Viktor (Budapest Girl), Odett (Aranyhal), Szőke Nikoletta, Kökény Attila és Szakcsi Lakatos Róbert (Életre kel), Vastag Tamás (Ne hagyj reményt), valamint a yesyes (I let you run away). A Dal második elődöntőjének vendégfellépői Szekeres Adrien és Charlie lesznek.