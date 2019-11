A dunai hajóbaleset áldozataira emlékeztek Budapesten

A Koreai Köztársaság és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok 30 évvel ezelőtti megkötésére és a májusi dunai hajóbaleset áldozataira emlékeztek szombaton Budapesten.

Cso Kju Szik, a Koreai Köztársaság budapesti nagykövete a Hősök terén megtartott rendezvényen felidézte: a dél-koreai-magyar kapcsolatok dinamikusan fejlődtek az elmúlt évtizedben.

Ennek nyomán a dél-koreai vállalatok az egyik legnagyobb befektetőkké váltak Magyarországon, és a kapcsolatok erősödésének további lökést adhat, hogy immár közvetlen repülőjárat köti össze Budapestet és Szöult – tette hozzá.

A diplomata köszönetet mondott mindazoknak, akik a 28 halálos áldozatot, közöttük 26 dél-koreai turista halálát követelő májusi dunai hajóbaleset után segítettek a mentésben és az áldozatok felkutatásában.

A nagykövet békét kívánt az elhunytaknak, és kifejezte reményét, hogy megtalálják annak a koreai áldozatnak a földi maradványait is, aki máig nem került elő.

A rendezvényen Ro Dzse Hon, a Koreai-Magyar Baráti társaság elnöke úgy fogalmazott, hogy a koreaiak számára Magyarország családias és barátságos ország. Ennek is köszönhető, hogy mára erőssé váltak a két ország közötti kapcsolatok, amelyek a jövőben tovább mélyülhetnek – mondta.

Végül ő is köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a hajóbaleset után a mentésben és az áldozatok felkutatásában.

A rendezvény zenés kulturális programmal zárult.

A Hableány sétahajó május 29-én süllyedt el Budapesten, a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A Hableányon 35-en utaztak, 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét koreait sikerült kimenteni, és azóta huszonhét holttestet találtak meg.