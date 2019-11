Budapestre látogat a Bekecs Néptáncegyüttes

A Hagyományok Házában lép fel gyermekműsorával november 24-én a Bekecs Néptáncegyüttes. Előadásukban a Székelyföld mondái elevenednek meg.

A Fölszállott a páva népzenei versenyen is sikeresen szerepelt nyárádszeredai Bekecs Néptáncegyüttes november 24-én a Hagyományok Háza Corvin téri székházában lép fel. Előadásuk a közel száznyolcvan legendát és mondát tartalmazó Székelyföldi Legendáriumon alapul, s alkotói fontos céljuknak tekintik, hogy ezt a gazdag örökséget fenntartsák és továbbadják az ifjabb nemzedéknek. A színpadon bemutatott legenda-füzér a játék során egy kerek egész történetté formálódik.

„A két éve bemutatott, eddig mintegy nyolcvan előadást megért sikeres produkcióval érkezünk a fővárosba – ajánlja a rendezvényt Benő Barna-Zsolt, a Bekecs Néptáncegyüttes igazgatója. – Az eddigi tapasztalatok alapján a legkisebbek is nagyon élvezik a darabot, hiszen számukra is ismerős témakörökkel találkozhatnak. A népmesék duális, ördögöket és tündéreket felvonultató világa nem idegen tőlük, gyakran bekiabálással nyugtázzák az ismerős elemeket. Az előadás interaktív, így az egybegyűlt fiatalok nemcsak nézői, hanem résztvevői is a cselekménynek; s ez is serkentőleg hat a gyerekseregre. Ezáltal olyan színpadi megoldásoknak lehetnek részesei, amikor a cselekmény előrehaladtával maguk is segíthetnek a folytatásban.”

A gyerekek előtt élőben bontakozik ki egy képzeletbeli meseország, a történelmen túli Székelyföld. Olyan történetekkel ismerkedhetnek meg, amelyek földrajzi helyszínekhez, településekhez, személyekhez kötődnek. Tartalmuk a történelmi valóság és a képzelet sajátos ötvözete. Ezekben a legendákban és mondákban őseink mesélnek ünnepnapjaikról és mindennapjaikról egyaránt, megosztva küzdelmeiket és nehézségeiket a mai kor gyermekével.

A Hagyományok Háza programja felhőtlen szórakozást ígér a család minden tagja számára. A néptáncos elemekből építkező gyermekelőadások a mesék birodalmába repítik kis nézőiket, az előadást követő kézműves foglalkozás és táncház pedig közös szórakozásra ad lehetőséget.

Csermák Zoltán