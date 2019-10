Elindult a jelentkezés A Dal 2020-ra

Az év magyar slágerét keresi A Dal 2020 című műsorban a Duna Televízió. A műsor kilencedik évada számos újítással és meglepetéssel várja a zenészeket és a nézőket.

A műsor készítői úgy döntöttek, hogy jövőre az eurovíziós indulás helyett közvetlenül a magyar könnyűzene tehetségeit, az általuk létrehozott értékteremtő produkciókat segítik. A Dal nyertesét a Duna Televízió számos megjelenéssel támogatja, valamint felléphet a legnevesebb hazai fesztiválok színpadain is. A koncertlehetőségeken kívül a nyertes előadó kiemelt promóciót kap a Petőfi Rádióban, illetve a zenei produkció fejlesztésére fordítható támogatásban is részesül – olvasható a műsor közleményben.

A jelentkezési feltételekben is történt módosítás. A versenyzők november 22. éjfélig jelentkezhetnek a műsor honlapján az online jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével. Fontos változás az előző évekhez képest, hogy idén kizárólag magyar nyelvű, 2019. március 1. után bemutatott dalokkal lehet nevezni, a produkció során pedig akár tíz fő is részt vehet az előadásban.

„A Dal kiemelt célja a kezdetek óta, hogy támogassa a magyar zenészeket, és teret biztosítson az új művek bemutatásának. Jövőre szeretnénk közvetlenül is segíteni a műsor nyertesének karrierjét, ehhez pedig olyan nyereménycsomagot állítottunk össze, amelyből a kezdő és a már pályájukon előrébb tartó előadók egyaránt rengeteget profitálhatnak” – mondta Medveczky Balázs, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. televíziós médiaszolgáltatási igazgatója.

A Dal nyertese egyben a Petőfi Zenei Díj év dala elismerését is megkapja. A műsorban továbbá több különdíjat is átadnak majd: A Dal 2020 legjobb dalszöveg írója, A Dal 2020 felfedezettje és a Dal 2020 legjobb akusztikus felvétele elismerések birtokosa a Petőfi Zenei Díj ezen kategóriájának díját is elnyeri.

„Engem A Dal emelt oda, ahol most vagyok. Már majdnem feladtam az álmaimat, amikor megnyertem a 2017-es versenyt. Onnantól kezdve teljesen megváltozott az életem. Hálás vagyok a műsornak és a közönségnek is” – mondta Pápai Joci, aki kétszer is megnyerte a zenei vetélkedőt, és akinek karrierje az első győzelme óta töretlenül ível felfelé.