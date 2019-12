Ferdinandy György is Prima Primissima Díjat kapott

Az idén is átadták a Prima Primissima Díjakat a magyar szellemi élet, a művészet, a tudomány és a sport jeles képviselői részére a Művészetek Palotájában megtartott pénteki gálaesten. A magyar irodalom kategóriában a gömöri gyökerekkel is rendelkező 84 éves Ferdinandy György József Attila-díjas író nyerte el a 15 millió forinttal is járó elismerést.

Magyar építészet és építőművészet kategóriában Bachman Gábor építész-tervezőművész; magyar tudomány kategóriában Ádám Veronika orvos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja; magyar sajtó kategóriában Exterde Tibor szerkesztő-műsorvezető; magyar képzőművészet kategóriában Bak Imre festőművész; magyar oktatás és köznevelés kategóriában Neuwirth Anna Mária néptáncpedagógus, magyar sport kategóriában Kotsis Attiláné Kincsesy Gabriella nyugalmazott testnevelő tanár és röplabda mesteredző; magyar irodalom kategóriában Ferdinandy György író; magyar népművészet és közművelődés kategóriában Balogh Kálmán cimbalomművész; magyar zeneművészet kategóriában Dés László előadóművész, zeneszerző; magyar színház- és filmművészet kategóriában pedig Tóth Ildikó színművész vehette át (Szarvas József színművészt és Ascher Tamás rendezőt előzte meg) az elismerést. A Közönségdíjat Keresztes Ilonának, a Kossuth Rádió vezető szerkesztőjének ítélték oda a szavazók.

Csányi Sándor, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának elnöke a díjátadó gálán kifejtette: a mostani díjazottak tehetségüket arra fordították, hogy művészként, tudósként, nevelőként, sportolóként a nemzetünk érdekeit szolgálják, annak életét jobbá tegyék és hírnevét öregbítsék.

„Sokat beszélünk a jövő generációja felé fennálló felelősségünkről, de nem eleget arról az adósságunkról, amivel a jelen tudósai, a művészek, a nevelők felé tartozik a társadalom. Ha ezt nem is tudjuk törleszteni, Demján Sándorral, a Prima Primissima Alapítvány alapítójával arra tettünk kísérletet, hogy ezzel a díjjal felhívjuk a figyelmet, reflektorfénybe állítsuk azokat a magyar honfitársainkat, akik tehetségükkel és kitartó alkotó tevékenységükkel kiérdemelték azt” – hangsúlyozta beszédében Csányi Sándor.

A díjazottak között van gömöri származású is, a 84 éves Ferdinandy György rozsnyói és hernádnémeti gyökerekkel is rendelkezik, egyik szépapja fontos szerepet töltött be Rozsnyó egykori életében.

Ferdinandyt 1956-ban felvették az ELTE BTK magyar-francia szakára, ahová néhány hetet járt, majd kitört a forradalom. December 13-án elhagyta az országot. 1969-ben a Strasbourgi Egyetemen irodalomtörténeti doktori címet szerzett. 1964 és 1970 között a Szomorú Vasárnap című irodalmi lap kiadója, főszerkesztője volt.

Írói munkásságát francia nyelven kezdte, első kötetéért megkapta a Saint-Exupéry díjat is. Mégis úgy döntött, hogy visszatér a magyar nyelvhez, 1965-ben Münchenben jelent meg első magyar prózakötete Futószalagon címmel.

Évtizedekig élt külföldön, bár, amikor csak a kommunista rendszer megengedte a számára, hazalátogatott. Előbb Franciaországban, majd évtizedekig Puerto Ricóban, ahol egyetemi tanárként dolgozott. Ma kétlaki életet él, az év egy részét Miamiban, a másik részét Budapesten, ahol 1987-ban jelenhetett meg az első kötete, a Szerecsenségem története, amelyet a Magvető Kiadó adott ki.

Könyveiben hangsúlyosan volt jelen az 1956-os forradalom, az életérzés krónikásaként az emberi helyzeteket, sorsokat, arcokat mutatta meg. A rendszerváltás óta évente jelennek meg a kötetei, az idén két kötete (Sziget a víz alatt, Különös boldogság) is napvilágot látott, s Mészáros Márton szerkesztésében készül a Szomorú Vasárnap című lap történetét feldolgozó kötet is. Mivel Ferdinandy orvosi kezelésen vesz részt Miamiban, a díjat is Mészáros Márton vette át. Ferdinandy a szintén a nyugati irodalom jeles képviselői közé tartozó Sárközi Mátyást (Molnár Ferenc unokája) és Alexa Károly irodalomtörténész előzte meg.

A díjátadáson részt vett Áder János köztársasági elnök és felesége; Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere; Pintér Sándor belügyminiszter és Demján Lídia, Demján Sándor vállalkozó özvegye is.