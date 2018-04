Hemzseg az élet a Nyíregyházi Állatpark parasztudvarában

Több mint 30 kis állat született eddig a Nyíregyházi Állatparkban, akiket már az ide látogatók is megtekinthetnek.

Az állatpark, kontinensenként mutatja be Földünk állatvilágát, s több mint 500 egzotikus állatfaj 5000 egyede él egy 35 hektáros tölgyerdő mélyén. A Föld legnagyobb szárazföldi állatait, az afrikai elefántokat csak úgy meglehet tekinteni, mint a pár grammos színpompás nyílméreg békákat.

Az itt dolgozók fontos küldetésüknek tartják, hogy az ide látogatók ne csak a vadállatokkal ismerkedjenek meg, hanem megismerjék az ember közvetlen környezetében élő állatfajokat is, így a Parasztudvarban olyan állatbemutatót lehet megtekinteni, ahol háziasított állatfajok élnek.

Az évek folyamán a háziállatokat bemutató paletta folyamatosan bővült, így az őshonos racka, a magyar tarka és szürkemarha, a hidegvérű ló, a házi bivaly és a göndörszőrű mangalicák mellett többek között vörös és fekete szőrű bozonton skót marhákkal, Kerry Hill és merino juhokkal valamint kameruni juhokkal és törpekecskével is lehet találkozni. Ez utóbbiak közé az állatsimogatóban be is lehet menni, ami az egyik legkedveltebb helyszíne a gyermekeknek.

A tavasz beköszöntével itt sem maradt el a gyermekáldás, szinte minden állatcsaládban születtek utódok, így kis gidák, borjúk, malacok, bárányok és nyuszik is várják vendégeinket a felújított Parasztudvarban.

Képek megtekinthetőek az apróságokról a Nyíregyházi Állatpark hivatalos Facebook oldalán.