Hétvégén indul a Felső-Tiszai PET Kupa

Tisza-tavi futammal bővül idén a hagyományos Felső-Tiszai PET Kupa sorozat, így a pénteken induló és kedden záruló vízi rendezvény keretében a csapatok Tiszafüredtől Kisköréig eveznek saját építésű hajóikon, hogy megtisztítsák a folyót és a tavat a felhalmozódott hulladéktól.

Előzetesen tizenkét különösen szennyezett területet mértek fel a szervezők, így a csapatok főként ezeken a szakaszokon gyűjtik majd a hulladékot – áll az akciót szervező Természetfilm.hu Egyesület MTI-hez eljuttatott keddi közleményében.

A rendezvényen hét hajós csapat indul, őket egészíti ki a vízi kenus és a szárazföldi biciklis különítmény. A csapatokat a közösségi adománygyűjtésből épült, pillepalackokon lebegő hulladékgyűjtő hulladékhajó, az M.V. PETényi anyahajó kíséri.

A hulladékderbi a pillepalackhajók megépítésével indul pénteken, vasárnap reggel pedig elindul a mezőny. A hajós akciót a Felső-Tiszai Búvár és Vízimentő Egyesület hajóegységei biztosítják.

A szervezők vasárnaptól mindhárom hulladékgyűjtő napra várják azokat a helybelieket is, akik a szárazföldi gyűjtésben szívesen segítenének. A hulladékgyűjtéshez zsákokat, kesztyűket és kerékpárokat is kapnak a résztvevők, akiket az érdeklődőkkel együtt esténként ismeretterjesztő filmvetítéssel és előadásokkal is várnak a szervezők.

Az összegyűjtött hulladék mintegy felét a korábbi évekhez hasonlóan most is újrahasznosítják.

A versenyt záró eredményhirdetést és díjátadót június 18-án tartják.

Az eddigi években a PET Kupa 78 hulladékhajója 435 ezer palackot szedett össze az ártérből, ezzel 35 tonna hulladéktól mentesítve a Tiszát.