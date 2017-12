Januárban rendezik meg a XII. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivált

Négy földrész 15 országának 126 artistaművésze mutatja be produkcióit január 8. és 14. között a Fővárosi Nagycirkuszban, a XII. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál keretében.

Jövőre ünneplik Európa-szerte az újkori cirkuszművészet megszületésének 250. évfordulóját és a nemzetközi rendezvénysorozatot először a budapesti fesztivál köszönti.

A seregszemle nyitóképe Philip Astleynek állít emléket, aki 1768-ban Londonban nyitotta meg az első modern kori cirkuszként számon tartott amfiteátrumot. Az alapító később ennek mintájára 18 állandó cirkuszt hozott létre Európa-szerte. Astley lovas produkciójában karddal végzett mutatványokat, miközben egyik lábával a nyeregben, másik lábával a ló fejébe kapaszkodva lovagolta körbe az arénát. A budapesti fesztivál nyitó produkciójában az Aranybohóc-díjas Richter Flórián és fia, Kevin mutat be nagyszabású lovasakrobata számot csapatával együtt.

A szervezők korábbi közlése szerint a fesztivál A és B programjában idén fellép a Kínai Nemzeti Akrobatacsoport (Chinese National Acrobatic Troupe), akik Budapesten mutatják be először legújabb, lótuszvirágzást szimbolizáló esernyőzsonglőr-számukat, a Nomuna – Mongol Nomádok csapata egy ugródeszka és egy hand voltige akrobataprodukcióval lép fel, a Without Socks orosz bohóctrió pedig a bohócmesterség tradícióira támaszkodva építi fel újszerű, friss előadását.

Etiópiából érkezik ikáriaszámával a Tom Brothers és hand voltige akrobataszámával a Nova Africa csapata, Mexikóból perzsszámával a Duo Cardio, Argentínából buborékszámával Agustín Viglione, Lettországból kutya- és galambszámával Andrejs Fjodorovs. Kubából a Las Bellas Chicas csapat kínai rúdszámát és a Duo Solys handstand-számát, Üzbegisztánból a Hametov Family gurtnielőadását, Oroszországból Alex Bobylev bohócszámát, Konstantin Gvozdetskiy rúdszámát és Vodianik Yaroslavna levegőszámát láthatja a közönség. Szerepel a programban a francia Brayan Gambit handstand-száma, Ukrajnából a Kalashnikov Brothers diabolo-száma, a Duo Feeling gurtniszáma és Stanislav Vysotskyi zsonglőrprodukciója, az olasz Los Bazan csapat handstand-száma, valamint a Duo Supka cseh zsonglőrduó és Rafal Walusz lengyel illuzionista produkciója is.

A nemzetközi szakmai zsűriben idén is Eugene Chaplin tölti be az elnöki posztot, mellette a díjakról dönt majd Fabrice Becker, a kanadai Cirque du Soleil produkciós igazgatója; Paul Bernhard, az osztrák Roncalli Cirkusz igazgatója; Laszlo Endresz, a brit Blackpool Tower Circus igazgatója, Elisa van der Meiden, a német Stardust BV Presentatrice casting directora; Ljudmila Sevcsenko, a kijevi Ukrán Nemzeti Cirkusz igazgatója és Sun Lili, a Kínai Nemzeti Akrobatacsoport kreatív igazgatója.

A fesztivál egy hete alatt számos kísérőprogramot rendeznek a fővárosban. Január 8-án összművészeti produkcióval debütál például Hegymegi Máté rendezése a MACIVA Művésztelepén, az ukrán Maski Theatre művészei Maski Cubed című előadásukkal a Nemzeti Színház Gobbi Hilda Színpadán lépnek fel január 10-én, a Várkert Bazárban január 12-én Méhes Csaba és a Brass in the Five mutatja be Irány Rio! című pantomimos-zenés előadását, másnap pedig a Várkert Varieté egész estés műsorában bűvészek, komikusok és artisták lépnek színpadra. Ezzel egy időben a kijevi artistaiskola két diákcsapata, a PlanSHET és a Quartet DEKRU egy közös komikus pantomim-előadással is készül a közönségnek szintén a Bazárban. A Fővárosi Nagycirkuszban január 12-én késő este Lyrical Circus Late-Night Show címmel modern, összművészeti műsort tartanak, a Trafóban pedig a francia Cie Defracto duó lép fel újcirkuszi előadásával január 18-án és 19-én.

250 év Cirkusz, 250 méter cirkuszművészet címmel egy időszaki kiállítás 250 tablóján idézi fel Európa cirkusztörténetét a fővárosi kőcirkusz előtt felállított sátorban. A tablók időrendi sorrendben követik egymást és egy-egy emlékezetes pillanatra fókuszálnak majd. A kiállítás központi eleme egy 13 méter átmérőjű manézs lesz a benne helyet foglaló öt méter magas lószoborral, amelyet egy csősátor ölel majd körbe. Ebben különböző cirkuszi rekvizitumokat állítanak ki.

Mindezeken túl a fesztivál hete alatt tartják meg a European Circus Association (ECA) szakmai konferenciáját is, amelyen neves előadók és cirkuszművészeti szakemberek vitatják meg a cirkuszpedagógia módszereit és lehetőségeit január 10-én a Vajdahunyad várban.

A fesztivál után a seregszemle legjobb számaiból összeállított új műsorral március 15-ig várja az intézmény a közönséget.