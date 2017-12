Januártól még több támogatásra számíthatnak a magyar családok

Januártól még több támogatásra számíthatnak a családok – jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Novák Katalin elmondta, hogy 2018 a családok éve lesz, amelyben még jelentősebben tudják segíteni a gyermekvállalás előtt állókat, a gyermeket nevelőket és a gyermekeket.

Megemlítette egyebek mellett a családi típusú adózás és a diplomás gyed kedvező változásait, a jelzáloghitelesek fokozottabb támogatását, a diákhitel elengedésének lehetőségét, a bölcsődefejlesztési program folytatását, valamint az úgynevezett Köldökzsinór program elindulását is.

Nyolcadik éve működik családi adórendszer, amelyben gyermekszámtól függően adókedvezmény jár – közölte az államtitkár, hangsúlyozva: az elmúlt években csaknem 1600 milliárd forint megtakarítást jelentett ez az adózási forma.

Az adókedvezményeket folyamatosan bővítik, így a kétgyermekesek családi adókedvezménye jövőre is növekszik. Az érintett 330 ezer kétgyermekes család már havi 35 ezer forintot tud megspórolni azáltal, hogy terheik további havi 5 ezer forinttal mérséklődnek. Kedvezményük 2019-ben még tovább emelkedik majd, így összességében négy év alatt megduplázódik – közölte Novák Katalin.

Folytatódik a gyed extra, amely azt jelenti, hogy lehetővé tették a munkavállalást kisgyermekek nevelése mellett – ismertette. Megjegyezte: létezik testvérgyed is, amelynek értelmében egy családban akkor is megkapnak minden családtámogatást, ha gyors egymásutánban születnek a gyermekek. Ez 2014 előtt nem így volt – tette hozzá.

A jövő év újdonsága, hogy egyről két évre, a duplájára emelik a diplomás gyed időtartamát, így akár 1,5 millió forintnyi többlettámogatást is kaphatnak azok, akik az egyetem alatt vagy annak elvégzése után egy éven belül vállalnak gyermeket. A diplomás gyed összege is nő: felsőfokú alapképzésben, szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben, szakirányú továbbképzésben részt vevők esetében 89 250-ről 96 600 forintra, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben és doktori képzésben részt vevők esetében pedig 112 000-ről 126 350 forintra.

Újabb támogatást kapnak a jelzáloghitelesek. Ezen családok tartozása a harmadik, a negyedik és az ötödik vagy további gyermek megszületése esetén gyermekenként 1-1 millió forinttal csökken. Ez igaz a később felvett hitelekre is. Az intézkedés akár 214 ezer jelzáloghitellel rendelkező gyermekes családot is érinthet – közölte az államtitkár.

Az első gyermek vállalásakor az édesanya fennálló diákhitelét felfüggesztik, a másodiknál a tartozás felét elengedik, a harmadiknál pedig az egészet.

Novák Katalin azt mondta, bővítik a lombikprogram hozzáférési lehetőségeit, növelik a gyógyszerek támogatását. Infrastrukturális fejlesztésekről is döntött a kormány: 8 milliárd forintos támogatást nyújtanak az állami egészségügyi intézményeknek, hogy még több, meddőséggel küzdő pár számára legyen hozzáférhető a lombikprogram.

A bölcsődefejlesztési programot is folytatják. Az államtitkár úgy fogalmazott, hogy az elmúlt években többszereplőssé, rugalmasabbá tették a rendszert. Jövőre a korábbi összegekhez képest is 10 milliárd forinttal több jut bölcsődefejlesztésre – hangsúlyozta.

Január elsejével indul a Köldökzsinór program, amely azokat szólítja meg, akiknek magyar gyermeke nem Magyarország közigazgatási határain belül születik, hanem bárhol másutt a világon. Ezen szülők is jogosultakká válnak az egyszeri 64 125 forintos anyasági támogatásra, valamint egy babakötvényre Start-számlával. Utóbbi kezdő összege 42 500 forint, és ha a családok tovább takarékoskodnak, ehhez az állam kamattámogatást tesz hozzá, így a fiatal 18 évesen több millió forinttal “indulhat el”.

Novák Katalin azt mondta, hogy idén egyre nőtt az otthonteremtési program népszerűsége. Mind többen építkeznek, már több mint 60 ezer családot tudtak támogatni a családi otthonteremtési kedvezményen (csok) keresztül. A programot tovább folytatják, és sok adminisztratív akadály elhárításával, járulékos költség csökkentésével még olcsóbbá teszik az otthonteremtést – jelentette ki.

Az ingyenes gyermekétkeztetésre 2018-ban 79 milliárd forint jut, ezzel is a családok terheit szeretnék mérsékelni – nyomatékosította az államtitkár.

Arra a kérdésre, hogy tervezik-e növelni a családi pótlék jövőre tíz éve változatlan összegét, Novák Katalin úgy felelt: az ingyenes tankönyvellátás vagy gyermekétkeztetés ugyanolyan, mint ha a családi pótlékot emelték volna. Szavai szerint a családtámogatások egészét érdemes vizsgálni, ezek mértéke pedig jelentősen nőtt.

Az öregségi nyugdíjminimum emeléséről szóló hasonló kérdésre azt válaszolta, hogy az ellátás egy viszonyítási alap, egy “fiktív szám”, amely nem azt jelenti, hogy ténylegesen akkora összeget kapnának az emberek. Az egész rendszer komplex átgondolása szükséges – jelentette ki.

A diákhitel elengedése az édesanyákra vonatkozik, hogy ezt a jövőben ki tudják-e terjeszteni az édesapákra is, még meglátják – jelezte.

A Köldökzsinór program keretein belül elsősorban a magyar állampolgárokra gondolnak, de azon “elszakított nemzetrészek” esetében, ahol nem engedélyezik a kettős állampolgárságot, a magyar igazolvány is elegendő lesz – szögezte le Novák Katalin egy negyedik kérdésre válaszolva.