Jégesővel érkezett meg a hidegfront

Viharokkal és felhőszakadással érkezett meg a hidegfront Észak-Magyarországra. Több településen jégeső pusztított, Szinen több tucat ház teteje megrongálódott. Volt, ahol az ablakok is betörtek. És a jég elverte a termést is.

Szőlősardón is hasonló volt a helyzet, itt dió és tojás nagyságú jég esett, ami szinte az egész települést letarolta. A helyiek és a tűzoltók azonnal elkezdték a helyreállítást. Tardonán egy ház kéményébe belecsapott a villám, és kidőlt fákhoz, letört ágakhoz is riasztották a tűzoltókat – számolt be az M1 Híradója.

Kedden napközben szinte kettészakadt az ország, a Dunántúlon több helyen a 20 fokot sem érte el a hőmérséklet, míg keleten 36 fokot is mértek árnyékban. Észak-Magyarország több településén jégeső esett, amely hatalmas károkat okozott.

Jelentős károkat okozott a jégeső

Szőlősardóban a délutáni órákban érkezett meg a vihar, ahol dió nagyságú jég esett. A vihar hatalmas károkat okozott, a pontos felmérések szerint 37 lakóingatlanban keletkezett kár. A szakemberek szerint vannak családi házak, amelyeknél 90 százalékos kár keletkezett – számolt be az M1 tudósítója.

A településen már megkezdték a tetők fóliázását, de félő, hogy újabb vihar csap majd le. Hozzátette, szerencsére egyetlen családnak sem kellett elhagynia otthonát.

Szin településen is a délutáni órákban érkezett meg a vihar. A mintegy 900 főt számláló faluban a házak csaknem 80 százalékában keletkezett kár. Itt is folyamatban vannak a tetők fóliázási munkálatai. Szünetel az áramszolgáltatás is. A helyiek attól tartanak, hogy újabb vihar csap le a településre, amely még nagyobb károkat okozhat a már megrongálódott házakban.

Hatalmas robajjal zuhogott a jégeső a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Perkupán, ahol még mindig nincs áramellátás, és Bódvaszilason is jégeső zuhogott. Farkaslyukon pedig alig lehetett közlekedni a viharban. Sajókápolnán cseresznye nagyságú jégdarabok hullottak.

A délutáni órákban csapott le a vihar Észak-Magyarországra. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt megáradt a Nyögő-patak Sajószentpéteren. A víz sártengerként hömpölygött a mederben.

A jég több helyen komoly károkat okozott, háztetőket rongált meg, máshol áramszünetet okozott. Az eső miatt csúszóssá váltak az utak, egy autó a felismerhetetlenségig összetört, miután az árokba hajtott. A gépkocsiban csak a sofőr utazott, őt a mentők kórházba szállították.

20 fokot és 30 fokot is mértek az országban

Már délben előkerültek a kabátok és a pulóverek a Bakonyban. Zircen kedden mintegy 15 fokkal volt hűvösebb, mint hétfőn. Eplényben is hűvösebb volt az idő, egy család Budapestről érkezett. Azt mondták, a lehűlés miatt kellemesebb volt számukra a túrázás.

Sokakat nem riasztott el a Balatonnál sem a rossz idő, voltak, akik a vízbe bemerészkedtek.

Miközben a Dunántúlon alig mértek 20 foknál többet, addig az ország keleti felén még 30 fok felett alakult a hőmérséklet. A békéscsabai piacon még árnyékban is 36 fokot mértek az árusok.

Nyíregyházán igazi strandidő volt egész nap

A városban 34 fok fölé emelkedett a hőmérő higanyszála, sokan a medencékben próbálták lehűteni magukat, és a partiumi Nagyváradon is tombolt még a kánikula. A városban már több napja 35 fok körül alakult a hőmérséklet, így konténerekből kialakított hűsítő kabinokat helyeztek ki. A légkondicionált helyiségekben hideg vizet kaptak a betérők, sőt, a vérnyomásukat is megmérték.

Szerdán várhatóan már mindenütt megszűnik a hőség.