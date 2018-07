Kárpátaljai énekes is tagja a Nemzeti Ifjúsági Kórusnak

Megkezdte felkészülését a Nemzeti Ifjúsági Kórus Kecskeméten, amit a jövő héten egy öt koncertből álló fellépéssorozat követ.

Vigh Andrea, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora a kecskeméti sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Zeneakadémia kecskeméti Kodály Intézete már több évtizede azon dolgozik, hogy a kodályi zenepedagógiát – amelyben meghatározó szerepe van a közösségi élményt adó kóruséneklésnek – Magyarország határain túl az egész világon megismertesse.

Emlékeztetett, hogy az intézet a Kodály-emlékév alkalmából szervezte meg és hozta létre a Nemzeti Ifjúsági Kórust, amelynek 53 magyarországi fiatal mellett kilenc határon túli énekes is tagja lett, képviselve a Felvidék, Kárpátalja, Erdély és a Vajdaság magyar nemzetiségű fiataljait is. A kórus felkészítését vezető egyik karnagy, Erdei Péter kiemelte, hogy az együttes nagyon sokszínű, hiszen nagyon különböző az a zenei háttér, amivel a fiatalok Kecskemétre érkeztek. Vannak a tagok között zenei tanulmányokat folytatók, de egészen más területről érkezők is, így ápolónő, cukrász-, vegyész- és építészhallgató, tervezőgrafikus, menedzser vagy éppen gazdálkodó.

Mindezek ellenére a megszólaltatott kórusművek olyan repertoár alkotnak, amelynek egyes darabjait nagyon kevesen ismerhetik a művek zenei nehézsége miatt – tette hozzá. Az együttes másik vezető karnagya, Nemes László Norbert, a kecskeméti Kodály Intézet igazgatója elmondta, hogy a kórus Kodály Zoltán művei mellett nagy hangsúlyt helyez a kortárs magyar szerzők megszólaltatására is, így a koncertsorozat egyes helyszínein felcsendül Bella Máté, Kocsár Miklós és Vajda János egy-egy műve is. Ősbemutatóként hangoznak majd el Orbán György és Varga Judit kifejezetten a Nemzeti Ifjúsági Kórus számára írt kompozíciói is. Kiemelte, Orbán György Da pacem című műve egy romantikus líraiságot árasztó békéért való fohász. Varga Judit The night című művének érdekessége pedig, hogy úgynevezett hangfürtökből épül fel, de különleges színfoltként megszólalnak az éjszakai természet hangjait utánzó hangzások is. A felkészülés után a kórus egy öt koncertből álló turnéra indul: június 23-án Keszthelyen, a Festetics-kastélyban, majd július 24-én Magyarország bécsi nagykövetségén lépnek fel. Ezt követően július 25-én a felvidéki Galántán, majd július 26-án Budapesten, a Pesti Vigadóban mutatkoznak be. A turné utolsó állomása Kecskemét lesz, ahol a kórus koncertjével zárul a Kodály Művészeti Fesztivál. A Nemzeti Ifjúsági Kórus az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem közreműködésével jött létre.

A program fővédnöke Kodály Zoltánné Péczely Sarolta.