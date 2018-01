Kárpátaljaiakat avattak Hódmezővásárhely díszpolgáraivá

Kárpátaljai magyarok egy csoportja szombattól Hódmezővásárhely tiszteletbeli polgáraivá váltak. Az ukrán törvények nem engedik, hogy felvegyék a magyar állampolgárságot, a dél-alföldi város azonban ezzel a szimbolikus gesztussal kinyilvánította, hogy közösséget vállal a határontúli magyarokkal.

A kárpátaljaiak a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem postgraduális mentálhigiénés képzésén vettek részt, dr. Grezsa Ferenc egyetemi docens vezetésével.

„Ez a program az egyetemen már 16 éve zajlik, és amikor Erdélyben elkezdtük, az első évfolyam tagjainak felvetettem, szeretnének-e Vásárhely tiszteletbeli polgárai lenni. Mindegyik azt mondta, igen, szívesen, hogy ezzel is kifejezze az idetartozását, összetartozásunkat. Ez volt az első kárpátaljai programunk: Beregszászra jártunk ki, az ottani főiskolára két éven keresztül tanítani őket. Tegnap tettek államvizsgát, és magától értetődő volt, hogy az első kárpátaljai évfolyamunknak is ezt a lehetőséget felajánlom, és nagy örömmel éltek vele. 31 fős az évfolyam, ebből 27-en készítették el szakdolgozatukat, amit sikeresen megvédtek Budapesten. Majdnem mindenki el tudott jönni erre az ünnepségre, aminek a jelentősége, hogy egy ilyen szimbolikus formában is kifejezzük azt, hogy összetartozunk, és egy egységes nemzetnek vagyunk a tagjai nemcsak polgárként, hanem szakemberként is” – fogalmazott dr. Grezsa Ferenc.

Hódmezővásárhely tiszteletbeli polgárainak száma a mostani csoporttal együtt több mint 20 ezer főre növekedett. A kárpátaljaiak nagyon nagy örömmel, meghatódva, olykor könnyeikkel küszködve hallgatták végig a beszédeket. Dr. Kószó Péter alpolgármester elmondta, hogy örül annak, hogy az ország és a város olyan helyzetben van, hogy még a határontúli magyarokra is tud gondolni. „Lelkileg nagyon megérintett minket a kettősállámpolgárságról szóló népszavazás kudarca, és akkor fogalmazódott meg a ezekben a padsorokban a gondolat, hogy aki kéri, Vásárhely tiszteletbeli polgára lehet. Nagyon fontos a lelki egészségünk, mind a magunké, a családunké, de azt gondolom, hogy a legnagyobb közösségünké is, hiszen egy nemzet, egy vér vagyunk, akkor is, ha határok választanak el. Testvérek voltunk, és testvérek is maradunk!”

Szilágyi László beregszászi lakosként az egyike azoknak, akik innentől kezdve tiszteletbeli hódmezővásárhelyinek mondhatják magukat: „Ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés számunkra. Abszolút nem számítottunk ilyesmire, hogy egy mentálhigiéniás képzés elvégzése után még egy ilyenben is részünk lehet. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és egy kicsit megismerhetjük a várost. Maga a képzés is nagyon hasznos volt számunkra, nagyon sokat tanultunk, és úgy gondolom, a jövőben Kárpátalján ezt tudjuk hasznosítani. Én átutazóban voltam már Vásárhelyen, mivel Szegeden vannak ismerőseim, és mindig fürkészve néztem ezt a várost, hogy jó lenne megismerni. Most erre lehetőségem adódott.”

Miután mindenki átvette a tiszteletbeli polgári címet igazoló oklevelet, a kárpátaljaik nevében Bárdos Nóra tanárnő mondott köszönetet:

„Ezentúl Hódmezővásárhelyre nemcsak úgy fogunk tekinteni, mint egy pontra a térképen. Ez a pont egy szívvé alakul át, ahol tudjuk, hogy szerető szívek találhatóak” – tolmácsolta a jelenlévő összes kárpátaljai nevében a köszönetet Bárdos Nóra, amit még egy verssel és egy kis ajándékkal is megtoldottak.

