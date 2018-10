Kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatására 10 milliárdos pályázati keret nyílt

Majdnem 10 milliárd forintos keretösszeggel megjelent a “Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása” című kiemelt pályázati felhívás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében – tájékoztatta Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár szerdán az MTI-t.

Ismertetése szerint a program elsődleges célja, hogy javítsa a gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító szolgáltatásokhoz való hozzáférést, csökkentse az elhelyezés költségeit, ezáltal is segítve a kisgyermekes szülők munkába való visszatérését.

A kormánynak kiemelt célja, hogy a 3 éven aluli gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 2020-ig elérje a 60 ezret. A jelentős bölcsődei kapacitásbővítés mellett viszont fontos a munkavállalói oldalról is segíteni a szolgáltatáshoz való hozzáférést – hangsúlyozta az államtitkár. A bölcsődei térítési díj – ellátási formától függően változó mértékű – többletköltséget jelent munkába állás esetén, ami jövedelmi helyzettől és az elérhető szolgáltatásoktól függően befolyásolhatja a munkába való visszatérés lehetőségét is – tette hozzá.

A speciális foglalkoztatási célú támogatás a családi és munkahelyi bölcsődei térítési díj megfizetéséhez járul hozzá, így könnyít a kisgyermekes szülő munkába állásakor felmerülő többletköltségen – emelte ki az Rákossy Balázs. Hozzátette: A program ösztönözni kívánja a munkáltatókat szolgáltatókkal való megállapodások megkötésére, amennyiben egy munkáltató több munkavállalója is igényli a támogatást, ezáltal hozzájárul újabb bölcsődei férőhelyek, kapacitások létrehozásához.

A kiemelt projekt keretében családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde térítési díjához támogatásban részesülhet az a bölcsődei ellátásra jogosult kisgyermeket nevelő, a munkába visszatérő szülő, aki olyan településen él a kevésbé fejlett régiókban, ahol bölcsődei ellátás vagy szabad férőhely nem áll rendelkezésre, és aki a kedvezményezett Magyar Államkincstár elektronikus felületén közzétett felhívás szerint nyilatkozataival és adataival igazolja a felhívásban rögzített feltételeknek való megfelelést.

A támogatás mértéke gyermekenként legfeljebb havi 40 ezer forint lehet, és a támogatás összege nem haladhatja meg a szülő által fizetett személyi térítési díjat. Amennyiben a szülő által fizetett személyi térítési díj eléri a 40 ezer forintot, a támogatás nem lehet kevesebb 40 ezer forintnál – közölte.