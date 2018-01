Középiskolások jelentkezését várja a Mathias Corvinus Collegium

Felvételt hirdet e-learning kurzusokra a Mathias Corvinus Collegium (MCC), a középiskolás programra társadalomtudományok iránt érdeklődő magyarországi, valamint erdélyi és felvidéki diákok jelentkezését várják. A februárban induló, iskola mellett végezhető, ingyenes tanfolyamokra január 31-ig lehet jelentkezni.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a nyolchetes rendszerben működő e-learning kurzusok a tanulók érdeklődési körének megfelelően kínálnak lehetőségeket. A választható témák palettáján többek között megtalálható a modern kori történelem, a nemzetközi kapcsolatok, a pszichológia, a jog, valamint egy magyar és angol nyelvű íráskészség-fejlesztő kurzus is.

Az online képzés mellett havonta egy személyes képességfejlesztő napot is tartanak, amikor a diákoknak lehetőségük nyílik többek között különböző általános kommunikációs és érveléstechnikai, valamint tanulásmódszertani tréningeken részt venni.

Kitértek arra is: a hagyományos oktatást kiegészítő tehetséggondozó program több mint tizenöt éve működik sikeresen. A 2013 óta Erdélyben is elérhető képzéseken már 300-nál is több erdélyi magyar tanuló vesz részt, míg a Felvidékről is folyamatosan várják a középiskolások jelentkezését a programra. Összesen több mint 1300 fiatalt oktatnak a távoktatási kurzusokon és a havi egy személyes képességfejlesztő tréningnapon alapuló képzéseken.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a programban résztvevő diákok jelentős előnyt szerezhetnek az érettségi vizsgák sikeres teljesítésében, illetve nagyobb eséllyel kerülhetnek be az MCC egyetemi képzésébe.

Azok a magyarországi fiatalok, akik szeretnének egy kicsit közelebbről is betekintést nyerni a programba, ellátogathatnak a Mathias Corvinus Collegium budapesti székhelyén január 27-én megrendezendő pályaorientációs nyílt napra, ahol a továbbtanuláshoz kapcsolódva a legkeresettebb szakmákról is hallhatnak.