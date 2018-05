Ma kezdődik a Nagy-Szín-Pad! ötödik évada

Ma kezdődik a Nagy-Szín-Pad!, a VOLT Produkció és a Petőfi Rádió tehetségmutató versenye. A rendezvényt immár ötödik alkalommal szervezték meg, a mai első elődöntőben az Apey & the Pea és az NB lép színpadra.

A Nagy-Szín-Pad! rangos fellépési lehetőségeket, díjakat kínál a nyolc kiválasztott előadónak; az elődöntőket mától május 5-ig tartják, a döntő 11-én lesz az Akvárium Klubban.

Száznál is több fős szakmai grémium választotta ki a nyolc indulót, az Amigodot, Antonia Vait, az Apey & the Pea-t, a Belaut, a ByeAlex és a Sleppet, a Jetlaget, az NB-t és a Soulwave-et.

Az elődöntők résztvevői meghívást kapnak a Sziget, a Telekom VOLT, a Strand Fesztivál és a MOL Nagyon Balaton rendezvényei mellett a Campus Fesztiválra is. A döntő résztvevői közül a díjak felajánlói választják ki azt a produkciót, amely előzenekarként léphet fel a Budapest Park és az Akvárium Klub egy-egy kiemelt eseményén. A Nagy-Szín-Pad! győztese ott lehet a dunaszerdahelyi Fröccsfeszt nagyszínpadán, meghívást kap a Petőfi Zenei Díj showműsorába a Strand Fesztiválon és egy videoklipet is készíthet egymillió forintos támogatással.

Az idei indulók egyike a magyar V4-elnökség keretében, az Magyar Turisztikai Ügynökséggel együttműködésben egy-egy cseh, lengyel és szlovák fesztiválon is felléphet, és a visegrádi országokból is jönnek zenekarok az Akváriumba, valamint a VOLT-ra. Az MTVA idén is biztosítja az egyik döntősnek, hogy Magyarország képviseletében színpadra léphet a 2019 januári groningeni Eurosonic fesztiválon. A Nagy-Szín-Pad!-nak kiemelt figyelmet szentel a Petőfi Rádió, az előadók húszperces koncertjeit élőben közvetíti az M2 Petőfi TV, valamint a közmédia online platformjai.

A közönség az elődöntőkben sms-ben, a nagyszinpad.comon, valamint Instagramon is szavazhat. Voksolni az aznapi fellépőkre 20 órától másnap este 20 óráig lehet, a közönség mellett a verseny eddigi résztvevőből kialakított Nagy-Szín-Pad! Crew tagjai is pontozzák az előadókat. A voksok összesítésével döntőbe jutó három zenekar kilétét május 7-én reggel jelentik be a Petőfi Rádióban, akkor újraindul a szavazás, a finalistákra a döntő végéig már csak a nézők voksolhatnak.