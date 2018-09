Ma van a magyar dráma napja, ebből az alkalomból a színházak magyar szerzők műveivel, nyílt próbával, díjátadóval és rendhagyó programokkal várják a közönséget.

A magyar dráma napját Madách Imre Az ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve 1984 óta rendezik meg ezen a napon, hogy ráirányítsák a figyelmet a magyar drámairodalom értékeire és új művek születését ösztönözzék.

A budapesti Bajor Gizi Színészmúzeumban díjátadóval ünnepelnek: péntek délután adják át a drámaírók számára alapított Szép Ernő-díjakat. Az elismerést ebben az évben Tasnádi István, Hajdu Szabolcs és Závada Péter veheti át.

A magyar dráma napjára Magyarországon és a határon túl is több színház készül ünnepi programmal. A Nemzeti Színházban pénteken tartják Székely János Caligula helytartója című darabjának budapesti bemutatóját; a Gyulai Várszínház és a Nemzeti Színház közös produkcióját Szász János rendezésében láthatja a közönség. Szombaton a Nemzeti Színház nyílt nappal várja a látogatókat, gyermekeknek szóló programokkal, kulisszajárással, nyílt próbákkal, kiállítással és koncerttel várják az érdeklődőket.

Az Átrium programján a magyar dráma napján Pintér Béla Újabb drámák című kötetének bemutatója szerepel. Az este folyamán Pintér Béla író-rendező-színész a kötetben szereplő drámákról és keletkezésükről beszél, a nézők kérdéseire válaszol, majd dedikálja két kötetét.

A Vígszínház a Pesti Színházban ünnepli a magyar drámát szeptember 21-én: Vecsei H. Miklós Mondjad, Atikám! című József Attila-estjét játsszák.

A debreceni Csokonai Nemzeti Színházban felolvasószínház szerepel a programban: Kovács Dominik és Kovács Viktor, az idén műsorra tűzött monodráma, a Mintapinty szerzői lesznek a színház vendégei az idei magyar dráma napján. Oláh Zsuzsa színművész közreműködésével a monodráma egy-egy rövid részletét és az ikerpár egy-egy novelláját is megismerheti a közönség.

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház is ünnepi eseményt szervez a magyar dráma napján. Pénteken két időpontban, délután 5 és este 9 órától szerepel a Tompa Miklós Társulat műsorán Pozsgai Zsolt kortárs magyar szerző Liselotte és a május című tragikomédiája. A két előadás között este 7 órától megkoszorúzzák Aranka György felvilágosodás kori erdélyi művelődésszervezőnek, az első állandó magyar színházalapítási kérelem megfogalmazójának szobrát. Az ünnepségen elhangzik Spiró György drámaíró a színház felkérésére a magyar dráma napja alkalmából írt üzenete.

A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház szeptember 17. és 22. között rendezi meg 10. alkalommal a dráMA Kortárs Színházi Találkozót, amelynek keretében a magyar dráma napján többek között Dragomán György Vasvonó című művét, a szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának produkcióját láthatja a közönség.