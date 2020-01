Magyar stand a párizsi Maison et Objet nemzetközi dizájnvásáron

Párizsban zajlik január közepén az egyik legnagyobb nemzetközi lakberendezési és belsőépítészeti designvásár, a Maison et Objet, amelyen a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) koordinálásában tizenegy magyar tervező képviseli Magyarországot.

Az ügynökség keddi közleménye szerint a rendezvényen való részvétel célja, hogy a magyar dizájnmárkák nemzetközi szinten is elismertté és sikeressé váljanak, valamint hogy külföldön is jobban megismerjék a magyar termékekben rejlő potenciált.

Az összegzés szerint a január 17. és 21. között tartandó Maison et Objet vásáron csaknem 50 ország tervezői mutatkoznak be. A vásáron az építész, belsőépítész, formatervező és műértő közönség megismerheti a legújabb bútorral, világítással és textíliával kapcsolatos trendeket.

Idén a Magyar Divat & Design Ügynökség koordinálásával 11 magyar márka vesz részt az eseményen egy látványos és formabontó installáció keretében, amely bár a 2019-es London Design Fair vásárra készült, a környezettudatosság jegyében most újból felhasználható. Az installáció alapötletét a környezettudatosság és célszerűség inspirálta. A letisztult kiállítói térnek köszönhetően a tervezőknek lehetőségük nyílt komplex megoldások használatára is. A dizájn kialakítása során feltétel volt a lehető legkevesebb anyag és energia felhasználása, valamint az, hogy újra felhasználható lehessen a produktum.

“Nagy öröm számunkra, hogy egy újabb nemzetközi dizájnvásáron mutathatjuk be a magyar installációt. A párizsi eseményen résztvevő márkák már korábban bizonyítottak a londoni dizájnhéten, ahol abszolút pozitív fogadtatásban részesültek. Az ügynökség mindig nagy hangsúlyt fektetett a nemzetközi rendezvényeken való részvételre, hiszen ez a dizájn területén is kulcsfontosságú eleme a hosszú távú sikernek. Bízunk benne, hogy a mostani kiállítás is felhívja majd a figyelmet a hazai dizájntermékek különlegességére és kreativitására, ezzel is tovább öregbítve a magyar formatervezési tárgyak ismertségét és további nemzetközi sikereket hoz majd” – idézi a közlemény Bata-Jakab Zsófiát, az ügynökség vezetőjét.

A közlemény felidézi, hogy – figyelembe véve a legjobb nemzetközi gyakorlatokat – a magyar dizájnmárkák nemzetközi promotálását egy egységes, Budapest-fókuszú, erős ernyőmárka alatt valósítja meg az MDDÜ. A Budapest Select márka fő célja, hogy a tehetséges hazai tervezők saját márkajegyeiket megtartva, de egységes kommunikáció által kapjanak nagyobb figyelmet a nemzetközi megjelenések alkalmával.

A párizsi rendezvényen résztvevők és márkák között van Regős Anna, a Viaplant, a POSITION Collective, a LumoConcept, a Planbureau, a Plydesign, a KOMONKA, a Nieto Light, a SOCOWOO, a BEWEQ és Lakatot Ábel.

A tájékoztató szerint a magyar márkák kiválasztása szakmai szempontok alapján történt, a döntésnél kiemelkedően fontos elvárás volt, hogy a dizájnerek gondolkodásában megjelenjen a fenntarthatóság és a tudatos tervezői magatartás. A technológiát és innovációt magas szinten ötvöző tervezők portfoliói között egyaránt megtalálhatók ez egyszerre tradicionális, mégis kortárs textil és kerámia termékek, lámpák, valamint a növényeket egyedi módon felhasználó bútorok is.

A Párizsban bemutatkozó tizenegy hazai márka már korábban is lehetőséget kapott arra, hogy nemzetközi eseményeken mutassa meg a tehetségét és mind a visszajelzések, mind a stabil gyártói kapacitás és több éves szakmai tapasztalat alapján egyértelműen kiderült, hogy ezek a brandek tökéletesen illeszkednek a nemzetközi trendekbe, ezért alkalmasak a külföldi piacon történő megjelenésre – zárul a közlemény.