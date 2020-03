A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében Magyarország korlátozó intézkedéseket vezetett be, melyek az ország tranzitforgalmát is érintik. Ukrajna Magyarországi Nagykövetségének március 13-án Facebook-bejegyzésben közzétett tájékoztatása szerint nem léphetnek be Magyarország területére azok a külföldi állampolgárok – köztük az ukránok – akik Kínából, Olaszországból, Dél-Koreából és Iránból érkezve szeretnének továbbutazni.

Kárpátalja.ma