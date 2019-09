Magyarország Közép-Európával együtt a növekedés motorjává vált a kontinensen, amiben nagyon nagy szerepet játszottak a vidéki városok – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Pécsen.

Szijjártó Péter a világ egyik legnagyobb dohányipari vállalata, a londoni székhelyű British American Tobacco (BAT) mintegy 7,5 milliárd forintos fejlesztésével megvalósított új üzemének átadásán azt mondta: a példátlan növekedést a helyi adottságok mellett segítette az európai szinten legalacsonyabb mértékűnek számító magyarországi társasági adó és személyi jövedelemadó.

Hozzátette: „mára Magyarország Európa-bajnok növekedési ütemmel rendelkezik”, az idén az első fél évben 5,1 százalékkal nőtt a magyar GDP.

A miniszter kiemelte, hogy a magyar gazdaság teljesítményének növekedésében a vidéki nagyvárosok soha nem játszottak olyan fontos szerepet, mint most. Szerinte a megye- vagy régióközpontnak számító városok tőkevonzó képességének emelkedése egyrészt az új ipari parkok létrejöttének, másrészt a helyi közép- és felsőfokú képzéseknek köszönhető.

Szijjártó Péter kiemelte: Pécs újraiparosítása az elmúlt másfél esztendőben komoly lendületet kapott, a városba települt új beruházásoknak köszönhetően is 10 százalékkal növekedhetett a megyeszékhely iparűzésiadó-bevétele.

Baranyában, tette hozzá, csak az idei év első negyedében 23 milliárd forintnyi új beruházásról döntöttek az itt lévő vállalatok, ami több mint 44 százalékos bővülést jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest.

A miniszter beszédében megtisztelőnek nevezte, hogy a világ egyik legnagyobb vállalata „Magyarország és a magyar emberek mellett tette le a voksát, amikor idehozta újabb beruházását is, ezzel pedig 100 új munkahelyet teremtett” – mondta.

Kiemelte: a beruházás egyik pozitívuma, hogy a BAT Pécsen gyártott új terméke innovatív technológiát képvisel, amely nem hordoz magában olyan egészségügyi kockázatokat, mint egy hagyományos dohánytermék.

A tárcavezető a brit székhelyű társaság kapcsán a brexitre is kitért; reményét fejezte ki, hogy Nagy-Britanniával a lehető legszorosabb együttműködést tartja fenn az Európai Unió a jövőben is, hiszen „az Egyesült Királyság hazánk 11. legfontosabb kereskedelmi partnere és 6. legnagyobb beruházója”.

Hoppál Péter (Fidesz-KDNP), Pécs országgyűlési képviselője azt mondta, a Modern Városok Program elindításával Orbán Viktor miniszterelnök világossá tette, hogy a „kormány minden eszközzel támogatja Pécs újraiparosítását”, ebben pedig Pécs városának az egyik legnagyobb és legfontosabb partnere a BAT.

„Mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy Pécs régióközponti szerepét megerősítve egy fejlődő és sikeres várost szolgáljunk” – tette hozzá a képviselő.

Bernd Meyer, a BAT Európai és Észak-Afrikai Régió gyártásért felelős igazgatója úgy fogalmazott, több okból is Pécset találták a legalkalmasabbnak a fejlesztésre. Az egyik az a széleskörű szakértelem, mondta, amellyel a magyar kollégák eddig három, most pedig már négy teljesen különböző típusú termék gyártását is lehetővé teszik.

Sacha Ruffier, a BAT Észak-Közép-Európai Alrégiójának igazgatója azt emelte ki, hogy az új termékkel egy „potenciálisan kevésbé káros alternatívát kínálnak a felnőtt dohányzóknak” és a füstmentes termékek egy más típusának gyártásával Magyarország tovább erősíti kulcsszerepét a dohányipari átalakulásban.

A sajtó rendelkezésére bocsátott írásos összegzés szerint a BAT a világ egyik vezető dohányipari vállalata, több mint kétszáz országban van jelen és fontos szerepet tölt be a magyar gazdaságban is. A vállalat szerint a most átadott gyáregységgel a cég új fejezetet nyitott a hazai dohányiparban.

A nagymúltú pécsi gyár – hazánkban elsőként – potenciálisan kevésbé kockázatos nikotinpárnák előállítására szolgáló egységgel bővült.

Jelenleg egy gyártósor működik, de 2020 végéig további 5 gyártósor telepítését tervezik. Kiemelték, hogy a BAT célja, hogy a fejlesztés végére a pécsi gyár lehessen a BAT egyik legnagyobb nikotinpárnagyára a világon. A termékek exportra készülnek, megcélozva az észak-európai, valamint a német, az osztrák, a cseh, illetve a svájci piacokat.

Jövőre a gyár idei termelésének volumenét 3,5-szeresére tervezik növelni.

Felhívták a figyelmet rá: a BAT elkötelezett, hogy vezető szerepet vállaljon a dohányipar átalakításában, amelynek célja a dohányzáshoz köthető ártalmak csökkentése. A vállalatcsoport több mint 1500 kutatója dolgozik világszerte innovatív, újgenerációs termékek fejlesztésén, és 2015 óta több mint 1600 szabadalmát jegyezték be.

Kitértek arra, hogy a füstmentes termékkategória a hagyományos cigarettákhoz képest potenciálisan kevésbé káros termékek körét bővíti. A nikotin ebben az esetben egy teafilterhez hasonló párnán keresztül juthat a szervezetbe. A nikotinpárna tartalmazhat fehér dohányt, de van olyan változata is, amely dohánymentes, ebben többek között nikotinsó és mikrokristályos cellulóz található.

A 110 éves pécsi dohánygyárat 1992-ben vásárolta meg a British American Tobacco, és azóta 40 milliárd forintnyi beruházást hozott a baranyai üzembe.

A cég hazai leányvállalata, a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. két pécsi üzeme, a nagymúltú Pécsi Dohánygyár és a Szivarkagyár a tavalyelőtti mintegy 600 után ma már 800 alkalmazottal harminc piacot lát el világszerte.

Árbevétele a tavalyelőtti 116 milliárd után tavaly meghaladta a 138 milliárd forintot, adózott eredménye a tavalyelőtti 2,8 után 2018-ban már az 5 milliárd forintot is meghaladta.