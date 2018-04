Magyarországi választás: a külképviseleteken 88,9 százalékos volt a részvétel

A külképviseleteken 88,9 százalékos volt a részvétel a magyarországi országgyűlési képviselők választásán – közölte a Nemzeti Választási Iroda az MTI-vel vasárnap este.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok Magyarország külképviseletein (nagykövetségein és konzulátusain) szavazhattak. Összesen 58 310-en vetették fel magukat a külképviseleti névjegyzékbe, közülük 51 854-en el is mentek szavazni, vagyis 88,9 százalékos volt a részvétel a külképviseleteken.

A legtöbb választópolgár Londonban szerepelt a névjegyzékben, 9707-en, közülük 8248-an el is mentek szavazni, vagyis a londoni részvétel 85 százalékos volt. Szintén nagyon sok választópolgár jelentkezett Münchenbe (8248), közülük 4527 szavazott is (88,7 százalék). Stuttgartban 3556, a névjegyzékben szereplő választópolgárból 3177 szavazott (89,3 százalék), Hágában pedig 95 százalékos volt a részvétel, mert 2498 választóból 2374 meg is jelent, hogy voksoljon.

Tizenhárom olyan külképviselet volt, ahol a névjegyzékbe vett valamennyi választópolgár elment szavazni: Addisz-Abeba (10 voksoló), Tripoli (10), Jekatyerinburg (10), Accra (11), Ulánbátor (11), Kazány (11), Minszk (14), Abuja (16), Taskent (22), Asztana (23), Baku (24), Lendva (30), Tbiliszi (42).

Nyolcvan százalék alatti volt a részvétel – és ezzel a külképviseleti részvétel legalacsonyabbja – Jakartában (49 szavazóból 39 voksolt, 79,6 százalék), Wellingtonban (111 szavazóból 87 voksolt, 78,4 százalék), valamint Ottawában (120 szavazóból 94 voksolt, 78,3 százalék).

A külképviseleti voksokat nem számolják meg a külképviseleteken, hanem csütörtök éjfélig a Nemzeti Választási Irodába szállítják, ahol azokat választókerületenként szortírozzák, és az átjelentkezők szavazataival együtt eljuttatják a megfelelő választókerületekbe. Itt átadják az “utazó” szavazatokat a kijelölt szavazatszámláló bizottságnak, amely felbontja a szavazás éjszakáján lezárt urnát, a tartalmát összekeveri az “utazó” szavazatokkal, és így számlálja meg a szavazatokat, majd a szavazás szavazóköri eredményéről jegyzőkönyvet állít ki.

Amikor valamennyi szavazatszámláló bizottság (szszb) eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, a választókerületi választási bizottság szombaton megállapítja a választás választókerületi eredményét, azt, hogy ki nyerte a mandátumot a választókerületben.

Azt követően, hogy az szszb megállapította a szavazókörben a szavazás eredményét, a szavazatok újraszámlálására csak jogorvoslati eljárás keretében van lehetőség, és arra kizárólag a jogorvoslatot elbíráló szerv jogosult.

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megállapítja a választókerületben keletkezett országos listás szavazatok számát és az egyéni választáson keletkezett töredékszavazatok számát is. Az erről készült jegyzőkönyvet eljuttatja a Nemzeti Választási Bizottsághoz.