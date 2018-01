Meglepetésekkel készül a Család-barát magazin a tizedik születésnapon

Több érdekességgel, meglepetéssel és közismert vendégekkel készül a közmédia tizedik születésnapját ünneplő Család-barát magazinja, amelynek jubileumi adása szombaton lesz látható a Duna Televízióban.

A nézők betekinthetnek a kulisszák mögé, találkozhatnak többek között Halász Judittal, Szulák Andreával, Vastag Csabával, visszatekintést láthatnak az elmúlt tíz év legfelemelőbb pillanataiból, valamint több száz adag étel is készül a tápióvidéki hagyományőrzők segítségével – hangsúlyozta Gáspár Monika, a műsor vezető szerkesztője az MTI-nek.

A tizedik születésnapon az őrbottyáni Fogyatékkal Élők Református Otthona lakóihoz juttatják el a felajánlott egytálételt – hívta fel a figyelmet a vezető szerkesztő.

A jubileumi adásban a Felvidékről, Vajdaságból és Böjte Csaba testvér vezetésével Déváról is érkeznek meghívottak. Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész meglepetésversét adja elő, míg a meghívott gyerekek születésnapi tortát is készítenek – sorolta a szombati adás programjait a vezető szerkesztő.

A különleges napon a négy műsorvezető – Novodomszky Éva, Somogyi Dia, Csalami Csaba és Kolozsi Kilián – együtt vezeti az adást és a műsorral egyidős gyermekek is szerepelnek a meghívott vendégek között, de olyan művészek is ott lesznek a stúdióban, akik ugyancsak ezekben a napokban ünnepelik születésnapjukat. A stúdióba várják a Bon-Bon együttest, valamint Südi Iringót és táncosait is.

Az elmúlt tíz év adásait felidézve Gáspár Monika elmondta, hogy voltak felemelő és vidám pillanatok egyaránt. 2009-ben sikerült egy 14 éves kislányt megtalálni a műsor segítségével. “Jó érzés volt a szülők örömét látni és tudni, hogy ezt a műsorunknak és nézőinknek köszönhettünk” – emelte ki a vezető szerkesztő.

Elmondta, hogy a műsorban olyan hétköznapi témákat helyeznek a középpontba, amelyek a család minden tagjának hasznos információt nyújthatnak a gyerekszobától a felnőtté válásig, a párkapcsolati problémákon keresztül egészen a nyugdíjas léttel kapcsolatos kérdésekig. Szakértők közreműködésével igyekeznek tanácsot adni a nézők testi-lelki panaszaira, segítenek a gazdasági kérdésekben, de a fogyasztóvédelmi és jogi problémákra is választ keresnek. A gyermekekkel foglalkozó rovatban hasznos tippeket nyújtanak az édesanyáknak.

A magazin hétköznapi adásainak állandó műsoreleme a konyha. “Minden nap sütünk vagy főzünk séfekkel, dietetikus szakemberekkel, vállalkozó szellemű művészekkel és családokkal, édesanyákkal, nagymamákkal” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a humorról a Napi mosoly elnevezésű rovat gondoskodik, míg a hétvégi adásokban egy-egy példaértékű családot mutatnak be.

Sok nézői levél, e-mail és telefon érkezik a műsor kapcsán. A legkedveltebb rovatok közé tartozik az Ötletfazék és az Ötletsarok, amelyekből az elmúlt években a nézők főzési praktikákat tanulhattak meg és sok-sok kézműves munkának a fortélyaiba is belepillanthattak. Emellett az egészségügyi témákkal kapcsolatban érkezik a legtöbb visszajelzés a nézőktől – tette hozzá a vezető szerkesztő.

Beszélt arról is, hogy a születésnapi adás lesz a 2624. Család-barát a sorban. Az elmúlt 10 évben 24 ezer 441 vendég fordult meg a stúdióban, közülük 1641 orvos, 905 pszichológus volt, valamint 271 alkalommal Kossuth-díjas színművészt vagy zenészt láttak vendégül – összegezte a magazinműsor elmúlt tíz évét a vezető szerkesztő.

A műsort eddig 6 díjjal ismerték el, ebből az első a Családbarát Médiáért Díj, az utolsó a Magyar Termék Nagydíj Sajtó Nívódíja volt.