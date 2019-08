Minden eddiginél többen nyaralhattak idén az Erzsébet-táborokban

Az idén minden eddiginél többen nyaralhattak az Erzsébet-táborokban – emelte ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára csütörtökön a zánkai Erzsébet-táborban.

Novák Katalin hangsúlyozta: idén mintegy 130 ezren vehetnek részt az Erzsébet-táborok programjain, ebből a nyári zánkai ottalvós táborokban csaknem 30 ezren kapcsolódhattak ki a szünidőben.

Az ez évtől biztosított ingyenes vasúti utazás lehetőségét a táborozók közül több mint 12 ezren vették igénybe – tette hozzá.

Az államtitkár emlékeztetett: ez az Erzsébet-táborok nyolcadik évadja. Vasárnaptól péntekig ottalvós táboroknak adott otthont a zánkai Erzsébet-tábor, hétvégére pedig családi Erzsébet-táborokat szerveztek, amelyekben a tavalyihoz képest kétszer annyi, kétezer család üdülhetett tíz turnusban Zánkán. Emellett idén diabéteszes gyerekek számára is kínáltak üdülési lehetőséget, ügyelve biztonságos nyaralásukra.

Kormányzati forrásokból huszonhat milliárd forintot fordítanak az Erzsébet-táborok megújítására, további fejlesztési források igénybevételével pedig összességében csaknem harmincmilliárd forintból válnak modernebbé az Erzsébet-táborok – közölte. Hozzátette: idén nyáron a fonyódligeti Erzsébet-tábort nem nyitották ki, mivel ott már megkezdődtek a bontási munkálatok.

Zánkán is jobb körülmények között várják a fiatalokat jövőre. Teljesen megújul a konyha és az étterem, modernizálják a szállásépületeket, új közösségi terek jönnek létre, új kültéri játszó- és sporteszközöket telepítenek. A felújítási munkák már hétfőn megkezdődnek. Az államtitkár arról is beszélt, hogy a fejlesztési munkálatok az erdélyi ivói tábort is érintik – ismertette.

Mire elkészülnek a beruházások, a várakozások szerint az idei harmincezerről ötvenezerre nő a nyári táboroztatási kapacitás az Erzsébet-táborokban – emelte ki.

A zánkai eseményen futott ki első hivatalos útjára a felújított, Szent Imréről elnevezett sétahajó, amelynek átadása előtt Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke a hajó történetét mesébe illőnek nevezte. Az 1938-ban a Balatonfüredi Hajógyárban épített hajót 1944-ben felfegyverezték, majd egy év múlva a német csapatok elsüllyesztették. Renoválása után Tátika néven állt újra forgalomba átkelőhajóként, majd 1981-től sétahajóként üzemelt.

A hajó 2016-ban került az alapítvány tulajdonába, és a mai kor igényeihez igazodó teljes szerkezeti és gépészeti felújítást hajtottak végre rajta. Ezáltal a lehető legbiztonságosabbá és legmodernebbé vált a hajó. A hajótestet fémig megtisztították, majd kilenc réteg festéket kapott, az IFA-motort egy 160 lóerős dízel hajtómotorra cserélték, megújult a kormányrendszer, a hajócsavar és a hajtáslánc, a belső burkolatok, a mennyezet és a padlószint, valamint pozíciófényekkel, többszintű tűzoltórendszerrel, mentőmellényekkel és mélységmérővel ellátott navigációs rendszerrel is felszerelték a hajót.

A magyar ifjúság védőszentjéről, Szent Imréről elnevezett hajót Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke áldotta meg, majd Novák Katalinnal, Hornyák Tiborral és Filep Miklóssal, Zánka polgármesterével együtt szalagátvágással avatták fel.