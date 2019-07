Potápi: a nemzetpolitikai táborokban is kiemelt figyelmet kapnak a családok

A nemzetpolitikai táborokban is kiemelt figyelmet kapnak a gyermekek és a fiatal családosok – közölte Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán.

Azt mondta: a Martosi Szabadegyetem lesz az első a nemzetpolitikai táborok sorában, és itt is kiemelten foglalkoznak majd a fiatalokkal, gyerekekkel.

Az államtitkár a táborral kapcsolatban elmondta azt is: a májusi európai parlamenti (EP-) választásokon sem a Magyar Közösség Pártja, sem pedig a Híd-Most nem tudott képviselőt juttatni a EP-be, ezért komolyan gondolkodni kell arról, hogyan lehet majd a 8-9 százalékos magyarságot megszólítani a szlovákiai parlamenti választások előtt, hogy erős magyar párt jelenhessen meg a törvényhozásban. Ezt a célt is szolgálja majd a Martosi Szabadegyetem is, ahol több témában is lesznek előadások – tette hozzá.