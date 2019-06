Társulatok és egyéni művészek nevezését is várja idén a VersFesztivál

Kőszínházi és független társulatok, valamint egyéni művészek nevezését is várja idén a Kaleidoszkóp VersFesztivál, amelyet október 16. és 20. között rendeznek meg a Váci Dunakanyar Színházban.

Egymillió forintos fődíjjal hirdette meg a Magyar Versmondók Egyesülete a 19. Kaleidoszkóp VersFesztivál versenyprogramját, amelyre versszínházi előadásokkal június 30-ig, versmondással és versfilmekkel szeptember 30-ig lehet nevezni – áll a programot szervező Magyar Versmondók Egyesületének közleményében.

Hivatásos előadók és társulatok versszínházi kategóriában verses nagyszínházi előadással, előadóesttel, verses monodrámával, performanszokkal, költői művekre épülő mozgásszínházi előadással, emlékesttel vagy jubileumi előadással nevezhetnek.

Ezeknél az alkotásoknál a költészet bármely tartalmi és formai jellegű audiovizuális megvalósítása lehetséges, de kisjátékfilmek, hangulati klipek és etűdök, valamint dokumentarista és animációs alkotások is nevezhetők.

Versmondásban a rendszerváltoztatás irodalmához kapcsolódó közéleti költészet, Ady Endre és a Nyugat első nemzedéke, továbbá Weöres Sándor és a Nyugat harmadik nemzedéke áll a középpontban.

A legjobb produkciók a Kaleidoszkóp-díj mellett versmondás és versfilm kategóriában 100 ezer, hivatásos előadóknál versmondás és versfilm kategóriában 200 ezer, a versszínházi előadásoknál egyéni előadó esetén 300 ezer, társulat esetén egymillió forintos fődíjat is nyernek.

A Kaleidoszkóp VersFesztivál elsődleges célja a vers megnyilvánulási formáinak felkutatása és bemutatása, valamint a hivatásos és az amatőr előadók, társulatok és alkotók közös színházi fesztiváljának megteremtése. A programokat idén is színesítik majd verszenei koncertek, de lesznek étteremszínházi előadások, ifjúsági produkciók és performanszok is.