Ukrán építész grafikái is megtekinthetőek Veszprémben

Évtizedek óta üresen álló egykori iskola belső falaira festettek 12 építészeti grafikát Veszprémben. A nemzetközi fiatal építészcsoport a használaton kívüli épületek hasznosítására hívja fel kiállításával a figyelmet a város Európa Kulturális Fővárosa (EKF) pályázatához csatlakozva.

Az egykor Iparostanodaként majd a második világháború után ének- zenei általános iskolaként működő épület, amely 30 esztendőn keresztül üresen állt, 12 építésziroda alkotóinak grafikáit mutatja be termeinek falain – közölte a sajtótájékoztatót megelőzően Smiló Dávid, a szervező Paradigma Ariadné építészstúdió társalapítója.

Közölte: a kiállítás az ornamentika, a díszítés mai szerepét és határait vizsgálja különféle megközelítésben nyolc nemzetközi és négy magyar építésziroda alkotóinak tolmácsolásában, akik a digitális és a kézi technikát ötvözve készítették el a festményeket.

Hozzátette: mind az egykori iskolaépület, mind a vele szemközti Petőfi Színház megújul a közeljövőben, a rekonstrukció keretében a volt általános iskola a teátrum irodáinak ad majd helyet. Az átépítést megelőzően a kiállítás révén szerették volna újra élettel megtölteni az épületet és azt a Petőfi Színház tervezőjének, Medgyaszay Istvánnak ornamens stílusában megfestett falakkal a közönség elé tárni – mondta.

A magyarok mellett brit, amerikai, olasz, spanyol és ukrán építészek munkái láthatók a falakon.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere azt mondta, hogy a legtöbb veszprémi érzelmileg kötődik az épülethez, ezért sok érdeklődőre számítanak.

Közölte: Debrecen és Győr mellett Veszprém is versenyben van az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyeréséért. A pályázat egyik célkitűzése az, hogy a gazdag múlt és a jelen illeszkedési pontjait feltárja. A kiállítás is éppen azt mutatja be, hogy Medgyaszay István szellemisége mit jelenthet a mai embernek – tette hozzá.

Kovács Dániel, a kiállítás szakmai tanácsadója arról beszélt, hogy az ornamens, azaz a díszítés az alkotói lét legszemélyesebb aspektusa, amely sajátos belső világunkról árulkodik.

A kiállítás november 30-ig ingyenesen látogatható.