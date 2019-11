A berlini fal lebontásáról és a kommunizmus áldozatairól rendeztek konferenciát Washingtonban

A Szabadság Győzelme címmel rendeztek konferenciát Washingtonban a berlini fal 30 évvel ezelőtti lebontásáról és a kommunizmus áldozatairól.

A Kommunizmus Áldozatainak Emlékalapítványa által szervezett, egész napos konferenciát az igazságosság, igazság és emlékezet gondolatkör jegyében tartották meg a kommunizmus áldozatainak emléknapján, amely az idén egybe esett a berlini fal harminc esztendővel ezelőtt kezdődött lebontásával.

A filmvetítéssel is egybekötött rendezvénynek rangos résztvevői voltak: Marion Smith, az Emlékalapítvány igazgatója, Wess Mitchell történész, volt külügyi államtitkár, Joachim Gauck német evangélikus lelkész, volt német államfő, aki a német újraegyesítés után az NDK állambiztonsági szolgálatának iratait feltáró hivatal elnöke is volt. Személyes hangú tanúságot tettek üldöztetésükről kínai emberi jogi aktivisták, és beszámoltak tapasztalataikról írók és oknyomozó újságírók, egyetemi professzorok és külpolitikai elemzők.

Joachim Gauck emlékeztetett rá, hogy 1989 történelmi változásaihoz az 1953-as német felkelésen, az 1956-os magyar szabadságharcon és forradalmon, valamint az 1968-as prágai tavaszon keresztül vezetett az út. S ez az út szerinte még mindig nem ért véget, hiszen a zsarnokság ma is jelenvaló sok helyütt. Ezzel összefüggésben aggasztónak nevezte Kína befolyásának terjeszkedését. “Ma Hongkong az új Berlin” – szögezte le a német politikus.

1989 tanulságait elemezve Wess Mitchell a többi között hangsúlyozta: a 30 évvel ezelőtti történéseknek geopolitikai örökségük is van, mivel Európa fele felszabadult a zsarnokság alól, független demokratikus államok jöttek létre, újraegyesült Németország. A politikus-történész ugyanakkor szintén figyelmeztetett arra, hogy 1989-ben nem tűnt el végleg a zsarnokság. “Az orosz és a kínai modell ma sok állam számára vonzó, elsősorban azokban az országokban, ahol kudarcot vallott a piacgazdaság” – fogalmazott. A mai kor kihívásának Mitchell elsősorban azt tartotta, hogy Kína a Nyugat nyitottságát “kihasználva” próbálja meg kiterjeszteni befolyását.

Mintegy erre reagálva Wei Jing-seng, kínai emberi jogi aktivista a nyugat-európai értelmiséget kárhoztatta – beleértve az amerikait is -, mert szerinte túlságosan is meghajlik Kína előtt, és szemet huny az emberi jogok eltiprása fölött. A kínai aktivista szerint gazdasági megfontolásaik miatt a nyugati államok is ebbe a hibába esnek.

Marion Smith, az Emlékalapítvány igazgatója az MTI-nek nyilatkozva kiemelte: a berlini fal leomlása nagyszerű pillanat volt az amerikaiak számára is. Mint fogalmazott: “ez lehetőséget kínál nekünk arra, hogy a fiatalabb nemzedékeket megtanítsuk arra, micsoda különbség egy szabad társadalomban élni, vagy elnyomás alatt”.

Arra a kérdésre, hogy vajon a kommunizmus áldozataira emlékezés egyáltalán fontos-e az Egyesült Államokban, Marion Smith igennel válaszolt. Hangsúlyozta: “riasztó az amerikai fiatal nemzedékek tudatlansága a kommunizmus halálos történetéről”. Hozzáfűzte: a szocializmus emberek millióinak szenvedéseiért felelős, és ezzel az amerikai fiataloknak is kötelező tisztában lenniük, mert ha nem így lesz, akkor “egy napon elveszítik majd azt az értékes szabadságot, amelyért felmenőik oly’ fáradhatatlanul küzdöttek”.

Az igazgató felhívta a figyelmet arra is, hogy csütörtökön este Donald Trump amerikai elnök azokkal találkozott a Fehér Házban, akik a saját bőrükön tapasztalták meg a kommunizmus brutalitását. “Megkapó pillanat volt ez az Ovális Irodában” – emlékezett Marion Smith, aki a kommunizmus mai vietnami, kubai, venezuelai és észak-koreai áldozatainak kíséretében vett részt az eseményen.

Marion Smith hangsúlyozta az MTI-nek: “a világon még ma is minden ötödik ember kommunista rezsim elnyomása alatt él, s ők most tudják, hogy Trump elnök személyében van egy szövetségesük”.

Donald Trump az Egyesült Államok első elnöke, aki – elnöki proklamációval – hivatalos emléknapot hirdetett a kommunizmus áldozatai előtt tisztelegve. 2017 óta november 7-e az Egyesült Államokban a kommunizmus áldozatainak emléknapja.