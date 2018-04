A Telegram blokkolása ellen tüntettek Moszkvában

Több ezren tüntettek hétfőn Moszkvában a Telegram üzenetküldő szolgáltató oroszországi hatósági blokkolásának kísérlete ellen és az internet szabadsága mellett.

Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, a Roszkomnadzor április 16-án kezdte meg a Telegram blokkolását célzó tevékenységét, miután az üzenetküldő szolgáltató nem adta ki a Szövetség Biztonsági Szolgálatnak (FSZB) kommunikációja kódkulcsait. Sajtóértesülések szerint az orosz hatóság az Amazon, a Google, a Microsoft, a Facebook, a Twitter, a Yahoo, a Yandex, a VKotaktye, az Odnoklassznyiki és más társaságok 18 millió IP-címét blokkolta, zavart okozva számos szolgáltató működésében.

A Telegram továbbra is kiáll a magánkommunikáció sérthetetlensége mellett és azt ígérte, hogy a tilalom ellenére is fenntartja a messenger üzemképességét Oroszországban.

A moszkvai tüntetők a Telegram logójára utaló papírrepülőgépeket röptettek, valamint egyebek között a szólás szabadságát éltető és a “cár” – Vlagyimir Putyin elnök – távozását sürgető táblákat emeltek a magasba. A részvevők elsősorban a Roszkomnadzor megszűntetését, az államnak az internetre gyakorolt befolyásának korlátozását és a büntető törvénykönyv azon rendelkezéseinek eltörlését követelték, amely alapján az állampolgárokra büntetés szabható ki a közösségi médiában közzétett posztjaik miatt.

A moszkvai rendőrség szerint az Oroszország Libertariánus Pártja által szervezett megmozduláson 7,5 ezren vettek részt. Az eseményen felszólalt Alekszej Navalnij korrupcióellenes ellenzéki aktivista és jelen volt Grigorij Javlinszkij, a liberális Jabloko párt társalapítója, volt elnökjelölt is. Pavel Durov, a Londonban székelő Telegram alapítója a VKontaktye közösségi oldalon közzétett üzenetében közölte, büszke arra, hogy a tüntetőkkel egy országban született.

A Telegramnak a cég idén márciusi közlése szerint világszerte mintegy 200 millió, Oroszországban pedig orosz sajtóértesülések szerint 10-15 millió, úgynevezett havi aktív felhasználója van.