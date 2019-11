A terrorvezérek kiiktatása önmagában nem megoldás

Az elmúlt hetekben megsűrűsödtek a terrorellenes műveletek, és komoly sikereket értek el. Az Egyesült Államoknak végül sikerült végeznie Abu Bakr al-Bagdadival, az Iszlám Állam terrorhálózat vezetőjével. Halálát már többször is bejelentették, ám al-Bagdadi nem sokkal később mindig visszatért és videoüzenetben gúnyolta ki Amerikát a kudarcért. Most azonban tényleg halott. Egy izraeli akcióban pedig megölték az Iszlám Dzsihád terrorszervezet gázai vezetőjét is, Bahá Abu al-Attát. Washington szerint ez csak a kezdet volt.

Célzott likvidálás, megelőző önvédelmi akció – számos nemzetközi jogi, és akár erkölcsi kérdést is felvethetnek azok az akciók, amelyekben bírósági tárgyalás, törvényes ítélet, védelemhez való jog nélkül végeznek terroristákkal. Ezek a szervezetek azonban sokak szerint nem tudnának jogvédelemre, elvont eszmei és erkölcsi indokokra hivatkozni, ha nem lennének azok, akik magukra vállalják a világ demokráciáinak védelmét.

Az Egyesült Államoknak politikai, katonai és gazdasági ereje is megvan ahhoz, hogy felvállalja ezt a szerepet.

Senki sem kérdőjelezi meg az Egyesült Államok szerepét azok után, hogy sikerült két nagy terrorista vezért is kiiktatni – erről beszélt Jim Jeffrey, az amerikai elnök szíriai különmegbízottja az M1 Világ című műsorában.

Izrael helyzete sok szempontból más. Olyan terrorszervezetektől kell megvédenie magát és polgárait, amelyek mögött egész rezsimek, országok állnak pénzzel, fegyverekkel, titkosszolgálati háttérrel és kapcsolatokkal. Egyes arab országok sosem fogják elismerni, sőt, – ahogyan fogalmaznak – megbocsátani Izrael létét, léthez való jogát. Velük szemben csak komoly elrettentő erő, vagy azzal rendelkező szövetséges felmutatásával lehet védekezni.

„Úgy gondolom, hogy nagy előrelépés van az izraeli állam visszatartó erejének további megerősítésében, mivel a terroristák tudják, hogy figyeljük őket, és figyelünk mindenkit, aki bántani akar bennünket” – tájékoztatott Benjamin Netanyahu, Izrael miniszterelnöke.

A terrorfenyegetettségben élő államok számára a hagyományos önvédelem nem lehet megoldás, csak megelőző csapással védhetik meg magukat és polgáraikat.

„A terrorvezérek likvidálása önmagában nem megoldás” – jelentette ki Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet elemzője. Szerinte egyértelmű volt, hogy ezek az emberek nem tanultak a múltból, és továbbra is megmaradt a fanatizmusuk. Úgy véli, az, hogy megölték a vezért nem számít, mert mindig a helyébe fog lépni egy következő, hiszen az ideológia halhatatlan.

„Éppen ezért kell az állampolgárok hitét is erősíteni abban, hogy nem védtelenek. Arról is beszélt, az Egyesült Államokban már zajlik a kampány a jövő évi választásokra, ezért fontos, hogy egy elnök meg tudja mutatni saját erősségét, illetve a CIA és az Egyesült Államok hadseregének erejét is. Ezzel politikailag pontokat szerezhet mind a saját szavazóinál, mind pedig azoknál a szavazóknál, akik még nem döntötték el, hogy a republikánusokat vagy a demokratákat fogják támogatni” – magyarázta.

A terrorellenes harcban elért minden siker nagy győzelem, hiszen amíg az államok bűnüldöző vagy nyomozószerveit törvények és jogszabályok kötik, addig a terroristák minden elérhető eszközt felhasználhatnak.

A közösségi média, az internet szinte korlátlan szabadsága rejtekhelyet és biztonságot ad a terroristáknak, minden korábbinál könnyebben hangolják össze tevékenységeiket, vagy toboroznak új követőket, fanatikusokat. Ilyen körülmények között szinte lehetetlen feladatot jelent a kormányoknak megőrizni az állampolgárok bizalmát abban, hogy meg tudják őket védeni.

MTI