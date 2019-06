A Viking Sigyn ukrán kapitánya áprilisban is hajóbaleset részese volt

Egy, a Viking Cruises-nél dolgozó kapitány elmondta, tudomása szerint az ukrán kapitány áprilisban Hollandiában volt hajóbaleset részese, amikor a Viking Idun nevű hajóval ütközött neki egy olajszállító tankernek – olvasható a hajozas.hu-n.

Mint ismeretes, múlt hét szerdán halálos vízi tömegszerencsétlenség történt, miután két hajó – a Hableány és a Viking Sigyn – összeütközött a Dunán. A Viking Sigyn ukrán kapitányáról – akit a baleset okozásával gyanúsítanak és le is tartóztattak – most újabb információk kerültek elő: egy, a Viking Cruises-nél dolgozó kapitány a hajozas.hu-nak elmondta, tudomása szerint az ukrán kapitány áprilisban Hollandiában is hajóbaleset részese volt. Szerinte ugyanaz az ukrán személy volt a balesetet okozó Viking Idun nevű szállodahajó parancsnoka amikor nekiment egy tankerhajónak, mint aki a budapesti balesetnél is szolgálatban volt.

A balesetet megelőzően a Viking Idun 171 emberrel a fedélzeten Antwerpenből tartott Gentbe. Az ukrán hajóskapitányt a terneuzeni zsilipbe kanyarodásakor rádión többször is figyelmeztették a tankerhajóra, de ő azt nem vette figyelembe és nekiment.