Amerikai csapatok közelében csapódtak be török tüzérségi lövedékek Szíriában

Olyan területen csapódtak be amerikai csapatok közelében török tüzérségi lövedékek, ahol a török erők tisztában vannak azzal, hogy amerikai katonák is vannak, Kobáni közelében Szíria északi részén – tudatta szombat hajnalban a Pentagon.



Brook DeWalt, az amerikai védelmi minisztérium szóvivője aláhúzta, hogy egyetlen amerikai katona sem sérült meg, a lövedékek pár száz méterre tőlük csapódtak be, és az amerikai katonák nem vonultak vissza Kobáni érintett térségéből.

Törökország hangsúlyozta, hogy nem az amerikai katonák voltak a tüzérségi tűz célpontjai. DeWalt kiemelte, hogy Törökországnak óvakodnia kell az olyan lépésektől, melyek amerikai védekező akciót válthatnak ki.

Emmanuel Macron francia elnök péntek éjjel telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, és abbéli meggyőződésének adott hangot, hogy az észak-szíriai török offenzívának a lehető leghamarabb véget kell vetni. A francia elnök hangsúlyozta, hogy mindenekelőtt meg kell akadályozni, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezet újra talpra álljon, támogatni kell azokat, akik a nyugati koalíció oldalán harcoltak a terroristák ellen, és meg kell védeni a polgári lakosságot – tudatta a francia elnöki hivatal.

A török elnök pénteken leszögezte, hogy a nemzetközi bírálatok és aggodalmak ellenére az offenzíva folytatódik.

A török hadsereg és helyi szövetségese, a Szíriai Nemzeti Hadsereg (SNA) ellenzéki fegyveres csoport szerdán támadta meg a kurdokat Északkelet-Szíriában, állításuk szerint a terrorveszély elhárítása érdekében. Ankara célja, hogy biztonsági övezetet hozzon létre a határ mentén, ahova a Törökországban tartózkodó szíriai menekültek hazatérhetnek.

Amerikai képviselők szankciókat javasolnak Törökországgal szemben

Amerikai képviselők törvényjavaslatot nyújtottak be helyi idő szerint pénteken a washingtoni törvényhozásban, amely szankciókat léptetne életbe Törökországgal szemben Ankara északkelet-szíriai offenzívája miatt.

A képviselőház külügyi bizottságának elnöke, a demokrata párti Eliot Engel és a bizottság rangidős republikánus politikusa, Mike McCaul által beterjesztett javaslat azokat a török kormányzati politikusokat sújtaná büntetőintézkedésekkel, akiknek közük van az offenzívához, emellett a török védelmi ipart finanszírozó pénzintézeteket is szankcionálná. A javaslat ezzel egy időben fegyverembargót rendelne el Törökországgal szemben.

Engel és McCaul korábban már határozati javaslatot is benyújtott, amely az Egyesült Államok támogatásáról biztosítja a kurdokat és elismeri szerepüket az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni küzdelemben. A javaslat felszólítja Törökországot, hogy azonnal hagyja abba katonai műveleteit Északkelet-Szíriában, az amerikai kormányt pedig, hogy álljon ki az erőszak sújtotta kurdok mellett. Ez a határozati javaslat viszont jogi értelmében nem kötelező érvényű, a szankcióknak pedig a Capitolium mindkét házában többséget kellene kapnia, és az elnöknek is alá kellene írnia őket, hogy törvényerőre emelkedhessenek.

„Annak vagyunk tanúi, hogy Törökország etnikai tisztogatást hajt végre Szíriában, kurd szövetségeseink elveszítik bennünk a bizalmukat, és feltámad az Iszlám Állam” – tudatta Lindsey Graham republikánus szenátor, a konzervatívok meghatározó alakja külpolitikai kérdésekben. Graham felszólította a kormányt, hogy „kapja össze magát”.

Törökország azt követően indított offenzívát szerdán az általa terroristának tartott kurdok ellen Szíria északkeleti részén, hogy a Fehér Ház a múlt hét végén tudatta: nem támogatja a török offenzívát, de nem is fog közbeavatkozni. A harcok miatt megfigyelők szerint már mintegy 100 ezer ember kényszerült elmenekülni a térségből.