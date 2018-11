Az Egyesült Államok életbe léptette a megújított szankciókat Irán ellen

Az Egyesült Államok hétfőn életbe léptette a megújított szankciókat Irán ellen – jelentette be újságíróknak Mike Pompeo amerikai külügyminiszter Washingtonban.

Az amerikai diplomácia irányítója leszögezte: Iránnak két választása van, vagy 180 fokos fordulatot végrehajtva normális országként cselekszik majd, vagy gazdasági összeomlással kell szembenéznie.

Steve Mnuchin pénzügyminiszter a nap folyamán közleményt adott ki, amelyben azt hangsúlyozta: az amerikai döntés célja világossá tenni Irán számára, hogy mindaddig növekvő pénzügyi elszigetelődéssel és stagnáló gazdasággal kell szembenéznie, ameddig “alapvetően nem változtat destabilizáló magatartásán”.

Közleményében a pénzügyi tárca nyilvánosságra hozta a szankciók által érintett iráni gazdasági szektorok és vállalatok listáját is. A büntető intézkedések több mint 50 iráni bankot és leányvállalatait, a hajózási és hajóépítési iparban több mint 200 személyt és hajót érintenek, továbbá célba veszik az Iran Air légitársaságot és több mint 65 gépét.

Mike Pompeo külügyminiszter kifejtette: az amerikai kormányzat azt reméli, hogy “lehetséges új egyezményt kötni Iránnal”. Azt hangoztatta ugyanakkor, hogy a Trump-kormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy Teherán soha ne fejleszthessen ki atomfegyvert.

A miniszter közölte, hogy nyolc ország átmeneti időre mentesül az amerikai szankciók alól, mert ugyan fenntart még gazdasági kapcsolatokat Iránnal, így vásárol tőle nyersolajat is, de bizonyítottan megkezdte e kapcsolatrendszer lezárását. Az átmeneti kedvezményt élvező nyolc ország: Olaszország, Görögország, Törökország, India, Kína, Tajvan, Japán és Dél-Korea.

Hétfőn reggel a Fox televíziónak adott interjújában John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó arról beszélt, hogy Irán további amerikai szankciókra számíthat.

Donald Trump amerikai elnök május 8-án jelentette be, hogy az Egyesült Államok kivonul az iráni atomprogram korlátozásáról 2015-ben megkötött nemzetközi megállapodásból, azzal az indokkal, hogy az amerikai kormány megítélése szerint Irán kijátssza az egyezményt.

A megállapodás értelmében Irán lemondott az urándúsításról, és ennek fejében a nemzetközi közösség beleegyezett az Irán ellen életbe léptetett büntetőintézkedések fokozatos feloldásába.

Washington azonban a megállapodás felmondásával egy időben a szankciók újbóli bevezetéséről is döntött, és a büntetőintézkedések jelentős része hétfőn lépett hatályba.