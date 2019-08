Bejelentette lemondását Marek Kuchcinski lengyel alsóházi elnök

Bejelentette csütörtökön lemondását Marek Kuchcinski, a lengyel parlament alsóházának elnöke azzal az indokkal, hogy a közvélemény nemtetszéssel fogadta a gyakori, néhány esetben a családtagok részvételével tett belföldi repülőútjairól megjelent információkat.

Kuchcinski ellen ez ügyben az ellenzéki Polgári Platform nyújtott be bizalmatlansági indítványt, amelyről pénteken szavazott volna az alsóház, a szejm. A házelnök közölte, hogy pénteken távozik tisztségéből. A szejm aznap választja meg az utódját.

Marek Kuchcinski aláhúzta: az általa vállalt házelnöki “munkamodell” következtében nemcsak Varsóban, hanem vidéken és külföldön is tevékeny volt. “Mivel azonban a közvélemény negatív módon viszonyul hozzá, arra jutottam, hogy nem folytathatom a házelnöki munkát” – jelentette ki.

A sajtókonferencián szintén felszólaló Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) elnöke aláhúzta: Kuchcinski a repülőutakkal nem járt el törvényellenesen, és nem tért el a “bevált szokásoktól” sem. A pártelnök egyúttal bejelentette, hogy pártja törvénytervezetet nyújt be a kormánygépek használatának szigorú szabályozásáról.

Hangsúlyozta: a szabályoknak egyenlően kell vonatkozniuk a politikai vezetőkre. Felidézte: Donald Tusk, az Európai Tanács jelenlegi elnöke 2007-2014-ben lengyel kormányfőként 281 alkalommal repült Varsóból otthonába, Gdanskba, és feleségével együtt “egy sor utat tett turisztikailag vonzó országokba is”. Kilátásba helyezte, hogy az objektivitás érdekében a PiS ezen utak tisztázását is kezdeményezi.

Közvetlenül a sajtóértekezlet előtt több délkelet-lengyelországi község polgármestere – köztük a nem PiS-tagok is – közös, Kuchcinskit támogató, aktív, vidéken is folytatott képviselői munkáját méltató nyilatkozatot adott ki. Kuchcinskit abban a térségben választották meg parlamenti képviselővé, és korábbi bejelentések szerint az október 13-ai parlamenti választáson is a régió egyik körzetében indul.

Marek Kuchcinskit július végén vádolták meg a sajtóban, hogy belföldi, gyakran a választókörzetébe irányuló útjai során indokolatlanul használt kormánygépeket. A szejm irodája közzétette a házelnöki repülőutak listáit, melyeken 85 belföldi utat tartanak számon 2016 márciusa és 2019 júliusa között. Közölték: 23 alkalommal a gépen tartózkodtak Kuchcinski családtagjai is.

Kuchcinski már a hétfői sajtókonferenciáján bocsánatot kért, és a családtagok nem egyértelmű státuszúnak minősíthető utazásaiért mintegy 3,2 millió forintnak megfelelő összeget fizetett be karitatív célokra és a lengyel hadsereg fejlesztésére. A jelenlegi előírások ugyanis nem teszik lehetővé a kormánygépen utazó családtagok útiköltségeinek közvetlen megtérítését.