Drogfüggő papagájok pusztítják a máktermést Indiában

Indiai farmerek arról panaszkodnak, hogy papagájok dézsmálják a máktermést. Dobveréssel, petárdával próbálják elriasztani a kapzsi madarakat, de eddig semmilyen intézkedés nem vezetett eredményre.

A The Independent brit lap beszámolója szerint a közép-indiai Madhya Pradesh államban a papagájok szinte teljesen rákaptak az ópium előállításához használt mákra, csoportosan naponta többször is rárepülnek a növényre, nem kis kárt téve a termésben. Az időjárás miatt a gazdálkodók már eddig is a termés csökkenésétől tartanak.

Egy mák virág körülbelül 20-25 gramm ópiumot ad. De a papagájok nagy csoportja napi 30-40 alkalommal is visszatér, sőt még az is előfordul, hogy egy madár egyszerűen leszedte és elvitte a mákgubót.

A farmerek szerint a papagáj invázió a termék minőségére is hatással van.

Petárdákkal is próbálkoztak, hátha a nagy zaj elriasztja a madarakat, de a jelek szerint ez sem működik.

Forrás: hirado.hu