Egy éven belül harmadszor lesz új kormánya Romániának

A román parlament dönt az új kormány beiktatásáról. A legutóbbi kormányfő néhány hete bukott meg. Nem sokkal azután, hogy a magyarok fellógatására utalt. Szó szerint azt mondta: ha az a zászló lobogni fog a szélben, akkor ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is. Később azt mondta: ő csak az állami hatóságokra gondolt. Aztán lemondott. A szociáldemokraták – ezek után – az RMDSZ támogatását is kérték az új kormány beiktatásához.

A szociáldemokrata pártnak és liberális szövetségesének elméletileg az RMDSZ nélkül is csaknem 53 százalékos többsége van a parlamentben. Ezt egy aláírás-listával is bizonyították, amikor újabb kormányalakítási megbízást kértek. Ám ha ma néhányan hiányoznak, akkor gond is lehet a beiktatással, hiszen a parlament összlétszáma több mint felének kell megszavazni a kormányt. Az RMDSZ támogatására tehát mindenképpen szükség lenne a beiktatásnál, és a későbbiekben is – hangzott el az M1 tudósításában.

Azóta, hogy a volt kormányfő áttételesen akasztással fenyegette meg az erdélyi magyarokat, Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök elhatárolódott a kijelentéstől. Viorica Dancila kormányfőjelölt már korábban is megtette ezt – ő volt az első román politikus, aki elhatárolódott a Mihai Tudose-féle kijelentésről,

Az RMDSZ ma délben, a szavazás előtt dönt arról, hogy a kormány beiktatását megszavazza-e.