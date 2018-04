Egyre több migráns árulja az EU-ban kapott hivatalos iratait

Egyre több visszaélésre derül fény a migrációval kapcsolatban. Kiderült, hogy a német menekültügyi hivatal brémai irodája olyanoknak is menedékjogot adott, akiknek nem kellett volna. Virágzik a kereskedelem a migránsoknak kiállított hivatalos iratokkal, sokszor kereskednek például a tartózkodási engedélyekkel is.

Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő az M1-en elmondta: ezek az iratok régi típusú, nagyon leegyszerűsített útlevelek, a hivatalos neve ezeknek a menedékkérőknek kiadott úti okmány. Ezzel pedig bármelyik országba utazhat, aki védettséget vagy politikai menedékjogot kapott, kivéve a saját hazájába

A szakértő rávilágított: többféleképpen értékesítik ezeket az iratokat. Vannak, akiket direkt megkeres ismerőse, rokona vagy bárki, esetleg egy zárt Facebook-csoportban, hogy szüksége lenne egy iratra. Feltesznek egy fotót, és akinek hasonlít a fizimiskája, az eladhatja az iratokat. Ezek az adásvételek 1000-1500 euró között mozognak.

Mások a komplett személyiségüket adják el: útlevelet, bankkártyát, esetleg a jogosítványt is, amit Németországban honosítottak – ez a csomag már 10 ezer euró körüli összegbe kerül. Vannak olyan bűnözők is, akik ezeket felvásárolják és a sötét weben vagy a Közel-Keleten értékesítik többszörös áron. Ezekben a papírokban ráadásul nincsen biometrikus adat. Németországban több terrorgyanús személyt is őrizetbe vettek, akik a Közel-Keletről ilyen módszerrel jutottak be – tette hozzá a szakértő.

A pénzek kifizetése úgynevezett havala brókereken keresztül történik, akik elviszik az összeget egyik pontból a másikba – elsősorban Afganisztán és Pakisztánban elterjedt ez a módszer, de ugyanúgy visznek ma már útleveleket is. Alapvetően a bankok megkerülése a cél, hogy az üzletnek semmilyen digitális nyoma ne maradjon – mutatott rá.