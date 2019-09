Először az amerikai történelemben: az újonnan munkához jutók többsége színes bőrű

Először fordul elő az amerikai történelemben, hogy az újonnan munkához jutók többsége színes bőrű – állapította meg a The Washington Post című lap a hétfőn este az internetes oldalán nyilvánosságra hozott elemzésében.

A lap tanulmányozta a munkaügyi minisztérium adatait – amelyek 1970 óta rögzítik a munkavállalók hovatartozását is – és ezek nyomán állapította meg, hogy “történelmi áttörés” tapasztalható a munkaerőpiacon.

Először fordul elő ugyanis, hogy a 25 és 54 év közötti, újonnan állásba kerültek többsége a társadalom afroamerikai, spanyolajkú, vagy más kisebbségéhez tartozik, és figyelemre méltó arányban megnövekedett az először munkához jutó kisebbségi nők aránya is. A tendencia – a lap munkatársainak elemzése szerint – túlnyomórészt éppen a kisebbségi nőknek köszönhető, akik közül még azok is álláshoz jutnak, akik korábban nem is gondoltak munkavállalásra. A kisebbségi nők 2015-ben kezdtek megjelenni a munkaerőpiacon, és ezzel egyúttal megkezdődött az amerikai munkaerőpiac összetételének átalakulása is, hiszen – mint a lap írta – a bébi boom idején született fehérek egész nemzedékei vonultak nyugdíjba.

Ma 5,2 millióval többen dolgoznak az Egyesült Államokban, mint 2016 végén, és közülük az először munkát vállaló kisebbségiek száma 4,5 millió – idézte a munkaügyi minisztérium adatait a The Washington Post. Ennek magyarázata a gazdasági szakemberek szerint a gazdaság jelentős bővülése, amely bővítette a munkaerőpiaci lehetőségeket is.

“Rendkívül megnőtt a munkavállalók száma az alacsony jövedelmű és alacsonyan képzett amerikaiak körében” – nyilatkozta a lapnak Marianne Wanamaker, aki Donald Trump gazdasági tanácsadó bizottságának tagja volt. A szakember hozzáfűzte: de éppen ez a munkavállalói csoport a legsérülékenyebb egy esetleges gazdasági lassulás miatti elbocsátások esetén.

A politikusok és politikai döntéshozók – köztük például a jegybank szerepét ellátó központi tartalékrendszer (Fed) vezetői is – azt hangoztatják, hogy elengedhetetlen a gazdaság további bővülése a munkahelyteremtéshez, amely lehetővé teszi az amerikai munkavállalók számára az anyagi, pénzügyi biztonságot is. Ez különösen érvényes a kisebbségi családokra, amelyek általában is kevesebbet keresnek.

A The Washington Post által közölt – a Fedtől származó – adatok szerint egy tipikus amerikai fehér család évi átlagos nettó jövedelme mintegy 170 ezer dollár. Az átlagos afroamerikai, vagy spanyolajkú família évente kevesebb, mint 21 ezer dolláros nettó bevételt könyvelhet el.