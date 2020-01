Franciaországban is megjelent a kínai koronavírus

Franciaországban is megjelent a tüdőgyulladást okozó új koronavírus, péntek estére három beteget jelentettek.

Agnes Buzyn francia egészségügyi miniszter szerint az első esetet még csütörtök este Bordeaux-ban, a másodikat Párizs térségében jelentették. A miniszter elmondta, hogy a Bordeaux-ban kezelt 48 éves beteg nemrég Kínában járt, ahol afertőzésgócpontjának számító Vuhanban is megfordult. A fertőzött 12 emberrel érintkezett. “Elkülönítettük, hogy ne érintkezhessen a külvilággal. Jól van” – tette hozzá a tárcavezető. A harmadik esetet is Bordeaux-ból jelentették, őt is elkülönítve kezelik.

A miniszter hangsúlyozta: azt javasolják a vírussal esetleg megfertőződöttek számára, hogy ne kórházba menjenek, terjesztve a betegséget, hanem a hatóságok által megadott információs telefonszámot hívják. Agnes Buzyn egyben bejelentette, hogy naponta sajtótájékoztatót fognak tartani az ügyben.

Franciaország közben döntést hozott arról: autóbuszokkal segíti a fertőzés gócpontjának számító Vuhanban tartózkodó francia állampolgárokat, hogy távozhassanak onnan. Jean-Yves Le Drian külügyminiszter nyilatkozatában közölte: “Franciaország vuhani főkonzulátusa tájékoztatta a (francia) állampolgárokat arról, hogy a helyi hatóságokkal együttműködve autóbuszjáratokat bocsát rendelkezésükre, lehetővé téve ezzel, hogy ha akarják, házastársaikkal és gyermekeikkel együtt elhagyhassák a várost”.

Péntekre már kilenc közép-kínai városban vezettek be közlekedési zárlatot az új koronavírus terjedésének megfékezésére, a járvány kiindulópontjának számító Hupej tartomány pedig a legmagasabb fokú közegészségügyi válsághelyzetet hirdette ki. A zárlat alá vont városok mindegyike a Vuhannak is helyet adó Hupej tartományban található, ahol a járvány decemberi kitörése óta a legtöbb fertőzöttet azonosították.