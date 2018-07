Franciaországban létrejön az önálló terrorelhárítási ügyészség

A szabaduló radikalizálódott elítéltek fokozottabb megfigyelése és az önálló terrorelhárítási ügyészség létrehozása a két legfontosabb eleme a francia kormány új terrorizmus elleni programjának, amelyet pénteken mutatott be Edouard Philippe kormányfő.

“A terrorizmust már nem szíriai sejtekből távirányítják, hanem emberek formájában ölt arcot, időnként kisstílű bűnözőkben vagy pszichológiailag labilis emberekben, fanatizált vagy magányosan radikalizálódott személyekben” – hangsúlyozta a miniszterelnök a francia belbiztonsági igazgatóságnak a Párizshoz közeli Levallois-Perret-ben található székhelyén.

A “folyamatosan mozgásban lévő és szétterjedt” fenyegetettséggel szemben a kormányfő a belső elhárítást bízta meg a terrorelhárítási küzdelem irányításával, amelynek legfőbb feladata a titkosszolgálatok és a nyomozati szervek közti együttműködés biztosítása lesz.

A már az év elején bemutatott 32 pontos terrorelhárítási csomag egyik legfőbb eleme egy “specializálódott sejt” létrehozása, amely a radikalizálódott, illetve terrorizmusért elítélteket fogja megfigyelni a szabadulásuk után. A börtönbüntetésüket letöltött szabadulók megfigyelése lett az utóbb hónapokban a francia terrorelhárítás egyik legfőbb kihívása: mintegy 450 ilyen ember kerül szabadlábra 2019 végéig.

A kormányfő azt is bejelentette, hogy mégiscsak létrejön az önálló terrorelhárítási ügyészség.

Nicole Belloubet igazságügyi miniszter 2017 decemberben jelentette be, hogy átalakul a terrorelhárítási igazságszolgáltatás: a párizsi ügyészségen belül 31 éve működő, nemzeti hatáskörrel bíró terrorelhárítási részleget egy önálló terrorelhárítási ügyészség váltja fel, de a tavasszal bemutatott igazságszolgáltatási reformban végül nem szerepelt az átalakítás.

“Mindannyian úgy érezzük, hogy egy ügyésznek lehetővé kell tenni, hogy teljes munkaidejében a terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozzon” – fogalmazott Eduard Philippe, jelezve, hogy a terrorelhárítási főügyész mellett egy vizsgálóbírókból és egyéb jogi szakemberekből álló 25-30 fős csapat fog dolgozni.

Catherine Champrenault párizsi főügyész és a bírói szakszervezetek hevesen bírálták az elképzelést, mert szerintük a jelenlegi, összevont működésnek köszönhetően egy-egy merénylet esetén hirtelen sok jogi szakembert lehet egy-egy ügyre ráállítani, és a szervezett bűnözéstől érkező támogatáson át a terrorizmusig összetetten lehet az ügyeket vizsgálni.

A szenátusi vizsgálóbizottság kedden közzétett jelentése üdvözölte, hogy a francia kormány megerősítette a terrorizmus elleni küzdelmet, de aggodalmait fejezte ki “a valós elégtelenségek miatt”. A szenátorok fokozottabb küzdelmet javasolnak a muzulmán radikalizmussal és a szalafizmussal szemben, valamint javasolják, hogy a terrorizmus és a radikalizálódás miatt nyilvántartott, mintegy 20 ezer nevet tartalmazó titkosszolgálati listához a polgármesterek is hozzáférhessenek.

Edouard Philippe nem zárta ki, hogy ezekhez a bizalmas információkhoz a polgármesterek is hozzáférhessenek a terrorizmus elleni küzdelem keretében, de jelezte, hogy nem lesz szabad hozzáférése a településeknek a nyilvántartáshoz.

“Nem arról van szó, hogy a franciaországi polgármesterek ezentúl a belső elhárítási ügynökei lesznek” – mondta a kormányfő.

Franciaországban a 2015 januárban kezdődött iszlamista merényletekben 246-an vesztették életüket, közülük idén öten, március 23-án egy túszejtésben a dél-franciaországi Carcasonne-ban és Trebes-ben, május 12-én pedig egy késeléses támadásban Párizsban.