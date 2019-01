Gyalogosok közé hajtott egy autós Németországban szilveszter éjjel

Gyalogosok közé hajtott egy autós szilveszter éjjel a németországi Bottropban, a hatóságok szerint a szándékos támadásban legkevesebb négyen megsérültek.

Az 50 éves esseni férfi több helyszínen próbált elgázolni embereket, és a bottropi belvárosban sikerült is belehajtania egy csoportba. Áldozatai között szíriai és afganisztáni állampolgárok is vannak, több sebesült állapota súlyos.

A gázoló autóját rendőrök tartóztatták fel. A férfit őrizetbe vették – olvasható a nyomozást irányító esseni ügyészség és a recklinghauseni rendőrkapitányság kedd délután kiadott közös közleményében.

Az eset valószínűleg “célzott merénylet”, amelynek indítéka az elkövető idegenellenessége lehet – közölték a hatóságok, hozzátéve, hogy a férfi idegenellenes kijelentéseket tett, amikor őrizetbe vették. Időközben azt is megállapították, hogy pszichés betegségben szenved.