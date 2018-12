Kínában népszerűsítették a magyar borokat

A novemberben megrendezett ProWine China Ázsia legnagyobb és legjelentősebb borkiállítása és vására, amelynek idén is Sanghaj adott otthont. A Magyar Turisztikai Ügynökség standján tíz hazai társkiállító borászat mutatta be a kiváló minőségű magyar borokat.

Tokaj, Eger, Szekszárd, Villány, Balatonboglár és Etyek-Buda borvidékek borai nagy népszerűségre tettek szert Kínában, a ProWine China Ázsia elnevezésű kiállításon és vásáron – tájékoztatott a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

Közölték, a magyar standon kiállító borászatok jelentős, a tavalyit is meghaladó érdeklődés mellett mutatták be boraikat és a magyar borágazatot a kínai szakmai közönségnek, a borpiac képviselőinek és a világ borai iránt érdeklődő látogatóknak. A pincészeteknek lehetősége nyílt az információcserére is, valamint számos tárgyalás is zajlott.

A szakmai közönség a szemináriumon napi három alkalommal mesterkurzusok keretében, előadással kísért vezetett borkóstolók során ismerhette meg a magyar borokat, amelyeket a „Magyarország Sommelier Bajnoka 2018” díj nyertese, Angerman László és a Wine & Spirit Education Trust (WSET) oktató, Yonan Xu mutattak be a közönség soraiban ülőknek.