Konzuli hivatalt nyitott meg Szijjártó Péter Máltán

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter konzuli hivatalt nyitott meg a máltai Vallettán szerdán.

A megnyitón a tárcavezető kiemelte: a magyar-máltai kapcsolatokban nincsenek nyitott kérdések, viták, és mindkét ország elkötelezett a kétoldalú együttműködés fokozása mellett. Úgy vélte, sikerült szoros szövetséget kiépíteni a két ország között.

Elmondta: nemcsak a kétoldalú kapcsolatok erősítése miatt döntöttek a konzuli hivatal megnyitása mellett, hanem azért is, mert így szeretnének segíteni a magyar állampolgároknak. Háromezer magyar él Máltán, és tavaly 27 ezer magyar turista látogatott el ide – mutatott rá. Hozzáfűzte: mindez konzuli feladatokkal is jár.

Közölte: Magyarország és Málta támogatja egymást a nemzetközi szervezetekben, így az ENSZ-ben megpályázott pozíciók tekintetében is.

Megjegyezte: megállapodást írtak alá a két ország külügyminisztériumának együttműködéséről.

Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy Magyarországon egy új kezdeményezés keretében minden középiskolai diáknak lehetősége van két hetet külföldön idegen nyelvet tanulni, és Málta az egyik lehetséges célország az angol nyelv tanulására.

Hangsúlyozta: mindkét ország nagyon fontosnak tartja a keresztény kultúrát, ezért a keresztény közösségek védelmében is együttműködhetnek. Ez azért is lényeges, mert Magyarország és Málta is az európai kultúra alapjának tartja a kereszténységet – tette hozzá.

A külügyminiszter arról is beszélt, hogy jelenleg Európa súlyos kihívásokkal néz szembe, és rendkívül fontos, milyen válaszokat adunk ezekre a kihívásokra. Magyarország és Málta sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, így az EU bővítését illetően, valamint abban is, hogy minél szorosabb kapcsolatokat kell kiépíteni az EU és Nagy-Britannia között, ha sor kerül a Brexitre – mondta.

Szijjártó Péter a legkomolyabb kihívásnak nevezte a migrációt. Hozzátette: Málta nagyon fontos helyzetben van, hiszen közel helyezkedik el a migráció kiindulópontjához. A két ország egyetért abban, hogy a migráció kezelésekor a biztonsági szempontokat is figyelembe kell venni, nagy hangsúlyt kell helyezni a határvédelemre, továbbá abban is egyetértenek, hogy a legjobb az lenne, ha abban segítenének az embereknek, hogy a szülőföldjükön élhessenek minél jobb körülmények között – magyarázta.

Kiemelte: a magyar-máltai kapcsolatok alapja mindig is a kölcsönös tisztelet volt, és a jövőben is erre alapozzák az együttműködésüket.