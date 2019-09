Kreml: csakis kölcsönös beleegyezés esetén publikálhatók Putyin és Trump megbeszélései

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök megbeszéléseinek leiratát csak kölcsönös beleegyezés esetén lehet nyilvánosságra hozni, ha erre javaslat érkezik az Egyesült Államok részéről – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak hétfőn Párizsban.

Peszkov ezzel Adam Schiffnek, az amerikai képviselőház hírszerzési bizottsága elnökének a felvetésére reagált. Az amerikai demokrata politikus azt hangoztatta, hogy az általa vezetett bizottság hozzá akar férni a két elnök kommunikációjának leiratához, mert szerinte Trump veszélybe sodorhatta a nemzetbiztonságot.

“Természetesen bizonyos mértékig ezek publikálása csakis a felek kölcsönös egyetértése alapján lehetséges, ilyen a diplomáciai gyakorlat. Egészében véve a diplomáciai gyakorlat az efféle eshetőségekről nem rendelkezik. De ha az amerikaiak részéről lesznek jelzések, meg fogjuk vitatni őket” – mondta.

Hozzátette, hogy az effajta kérések és az ezzel kapcsolatos amerikai eljárások az Egyesült Államok belügyének számítanak, amelyekbe, mint mondta, Oroszország nem avatkozott be és nem szándékozik beavatkozni.

A Putyin és Trump megbeszéléseihez való hozzáférés kérdése azt követően került napirendre Washingtonban, hogy a Fehér Ház egy eddig meg nem nevezett amerikai hírszerző feljelentése nyomán nyilvánosságra hozta az amerikai elnök és ukrán hivatali partnere, Volodimir Zelenszkij július 25-i telefonbeszélgetésének tartalmát. A feljelentő azt állította, hogy Trump nyomást gyakorolt Zelenszkijre annak érdekében, hogy Kijev segítsen terhelő bizonyítékokat felhajtani Ukrajnában Joe Biden volt amerikai alelnökkel kapcsolatban, aki jelenleg a Demokrata Párt egyik vezető elnökjelölt-aspiránsa. Biden egyik fia, Hunter egy ukrán gázvállalat igazgatótanácsának tagja volt, miközben apja meghatározó szerepet játszott az Egyesült Államok Ukrajna-politikában.

Az amerikai Demokrata Párt a feljelentés nyomán vizsgálatot kezdeményezett annak megállapítására, hogy indokolt-e megkezdeni a Trump felmentését célzó eljárást. Ahhoz a lehetőséghez, hogy felfedjék az orosz és az amerikai elnök közötti kommunikáció részleteit, Moszkva korábban negatívan viszonyult.

Peszkov pénteken még azt mondta: “Szeretnénk remélni, hogy kétoldalú viszonyunkban, amely amúgy is tele van problémákkal, nagyon súlyosakkal, ilyen helyzetekig nem fogunk eljutni”.

Szergej Lavrov külügyminiszter szombaton az ENSZ-székházban megtartott sajtótájékoztatóján “illetlenségnek” minősítette Trump és Zelenszkij beszélgetésének nyilvánosságra hozatalát. Mint mondta, a diplomáciai illem feltételezi a bizalmasság, valamint az ilyen kérdésekben való egyeztetés bizonyos szintjét.

Az orosz diplomácia vezetője kijelentette, hogy ebben a vonatkozásban a diplomaták státusáról rendelkező bécsi konvenció betűjéhez és szelleméhez kíván igazodni, és ugyanezt ajánlotta a diplomáciai dokumentumok publikálásával kapcsolatban a médiának is.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő vasárnap egy orosz állami csatornának nyilatkozva azt mondta, hogy Trump és Zelenszkij telefonbeszélgetéseinek amerikai ismertetése megmutatta milyen veszélyes Washingtonnal tárgyalni. Úgy vélekedett, hogy az ügy kihat majd az amerikaiak más országokkal folytatott kommunikációjára is, módosíthatja Zelenszkij hozzáállását az Egyesült Államokhoz.