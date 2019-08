Légitámadás ért egy török konvojt Idlíbben

Hétfőn az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban légitámadás ért egy török konvojt, amely az egyik ottani török megfigyelőponthoz tartott.

A beszámoló nem egyértelműsítette, hogy kit tesz felelőssé a történtekért, azonban úgy fogalmazott, hogy „határozottan elítéli a támadást, amely ellentmond a hatályos megállapodásoknak, a Törökország és Oroszország közötti együttműködésnek, valamint párbeszédnek”. Hozzátették: Ankara fenntartja a jogos önvédelem jogát és arra kéri a feleket, minél hamarabb tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy ne ismétlődjön meg az eset.

A tárca nehezményezte, hogy a damaszkuszi rezsim legfőbb szövetségesének, Moszkvának továbbított minden figyelmeztetés ellenére Bassár el-Aszad szíriai elnök hadserege tovább folytatja a műveleteket a szíriai lázadók által részben uralt Idlíbben, amelyek súlyos károkat okoznak az ártatlan embereknek. A védelmi minisztérium rámutatott: a beavatkozás a 9-es számú török megfigyelőpont ellátását is veszélyezteti. Kiemelték: a török konvoj érkezéséről Ankara előre tájékoztatta az orosz felet.

Idlíb tartomány nagy részét és a vele szomszédos Aleppó, Hama és Latakia tartomány egy részét a szíriai lázadók és a Haját Tahrír as-Sám (HTS) szélsőséges iszlamista ernyőszervezet tartja uralma alatt. A HTS élén a Dzsabhat Fatah es-Sám dzsihadista csoport áll, amely korábban an-Nuszra Front néven az al-Kaida szíriai ága volt.

Aszad fegyveres erői és orosz szövetségesei április végén offenzívát indítottak Idlíb és Hama tartományban. Megfigyelők szerint a hadművelet fő csapásiránya Idlíbben Hán Sejkún, míg a szomszédos Hama tartományban a többi között Kfar Zeita és Latamneh települések.

Oroszország, illetve a szíriai ellenzéket támogató Törökország tavaly szeptemberben a kazah fővárosban arról állapodott meg, hogy egy 15-20 kilométer széles sávban demilitarizált ütközőövezetet alakít ki Szíria északnyugati részén, a kormányerőket a felkelőktől elválasztó demarkációs vonal mentén.

A török hadsereg később 12 megfigyelőpontot állított fel a térségben. A zóna magában foglalja a lázadók utolsó bástyájának számító északnyugati Idlíb tartományon kívül a szomszédos Latakia, Hama és Aleppó egyes részeit is. Noha bizonyos előírásokat azóta sem tartanak be a szemben álló felek, és rendszeresek a fegyveres provokációk is, az április végén kezdődő offenzíváig viszonylagos béke uralkodott az övezetben.

Az ENSZ szerint a katonai művelet megindítása óta legkevesebb ötszáz civil vesztette életét, további százezrek pedig elmenekültek otthonukból az újabb harcok elől.