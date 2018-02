Lezuhant egy orosz utasszállító repülőgép Moszkva közelében

Lezuhant Moszkva közelében a Szaratovszkije Avialinyii orosz légitársaság egy utasszállító repülőgépe, fedélzetén 71 emberrel – közölte vasárnap az Interfax hírügynökség. Az orosz Nyomozó Bizottság megerősítette a gép lezuhanását, és megkezdték a bűnügyi vizsgálatot a tragédia részleteinek felderítésére.

A gép Argunovo falu mellett zuhant le, Moszkvától körülbelül 80 kilométerre. A Flightradar24 nevű oldal információi szerint a repülőgép a felszállás után percenként ezer métert ereszkedett, melyet a megfigyelt öt percig folytatott. A meteorológiai szolgálat szerint az időjárási feltételek kedvezőek voltak, így nem idézhették elő a balesetet.

„A legénységnek és az utasoknak esélye sem volt” – írja az Interfax, ezzel kizárva annak az esélyét, hogy valaki talán túlélhette a katasztrófát. Más hírügynökségek arra hívják fel a figyelmet, hogy a gép az indulás után pár perccel eltűnt a radarok képernyőjéről.

Az Antonov An-148-as járata a moszkvai Domodedovo repülőtérről indult, és az orosz-kazah határnál található Orszk városába repült volna 65 utassal és hatfős személyzettel a fedélzetén. Makszim Szokolov közlekedési miniszter a baleset helyszínére utazott. A katasztrófa okának megállapítására a kiemelt ügyekben eljáró Nyomozó Bizottság (SZK) központi apparátusa indított vizsgálatot.

Vlagyimir Putyin orosz elnök részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak, és a szerencsétlenség miatt elhalasztotta Szaranszkba tervezett belföldi útját.

Mit tudunk a Szaratovszkije Avialinyiiról?

A légitársaság bázisa Moszkvától 840 kilométerre található. A céget 2015-ben tiltották el a nemzetközi járatok indításától, miután egy rajtaütésszerű vizsgálatnál ismeretlen embereket is találtak a pilótafülkében. A légitársaság fellebbezést nyújtott be a tilalom ellen, és megváltoztatta vezérelveit, aminek köszönhetően 2016-ban folytathatták az internacionális járatok indítását. A légitársaság gépei főként orosz városok között közlekednek, de örmény és grúz úti céljaik is vannak.